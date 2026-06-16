世界盃2026｜西班牙意外和局質疑聲音滿天飛　主帥富安迪信心不減

西班牙是今屆世界盃奪標熱門之一，首戰面對「新丁」佛得角，最後兩軍互交白卷，爆出今屆首個冷門。面對人口僅得約60萬的小國，「狂牛兵團」苦無破門機會，全場錄得27次攻門，依然顆粒無收，外界即對西班牙的前景表示憂慮。

質疑聲音滿天飛，西班牙主帥富安迪（Luis de la Fuente）依然氣定神閒，賽後大派定心丸，表示西班牙有很長的路途，「我們還有7場賽事」。



世界排名第二的西班牙，對上67位的新丁佛得角，兩軍實力懸殊，預計「狂牛兵團」在今屆輕鬆響頭炮。西班牙上半場未太肉緊，攻勢薄弱，換邊後更積極進攻，面對佛得角的鐵桶陣，全場27次攻門﹑65%控球率，在比數上仍沒有優勢，不禁令人聯想起前兩屆世界盃，控球率取得壓倒性優勢，最後卻落敗。

富安迪在比賽大多數時候都保持冷靜，直到法定時間所剩無多，才開始面露難色，不過他並沒有將焦急情緒傳遞給場上球員。（Getty Images）

與佛得角打成0：0，這戰果令不少西班牙球迷感失望，對西班牙的質疑聲四起，主帥富安迪保持一貫冷靜，強調球隊寫下32場國際賽的不敗紀錄，只是今仗把握力欠銳利，「佛得角防守很嚴密，我們很難創造空間，而我們創造不少入球機會，只是欠缺了一點把握力，有時入不到球，就是入不到，無可奈何。」

西班牙今場比賽表現讓外界普遍感到失望。（路透社）

富安迪對今屆世界盃還是充滿信心，「我們相當冷靜，深信世界盃還有很長的路要走，我們尚有7場賽事。」餘下7場，意指西班牙將會打入決賽，富安迪堅信貫徹現有的戰術風格，只要不斷進步﹑改善問題定能解決。

本身有傷在身的耶馬（Lamine Yamal），富安迪在後段派他上場，試圖改變戰局，惜未能收效，富安迪更看重這名巴塞翼鋒的表現，「耶馬一踏上球場就展示全部實力，逼對手改變了戰術，這樣的上場時間對他來說剛剛好。」