世界盃賽程2026｜6.18直播線上看：葡萄牙/克羅地亞+6.17賽果重溫

世界盃賽程2026｜6.18直播線上看賽程｜6.18有4場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.17的4場賽事賽果。



世界盃2026｜6.18完整賽程

葡萄牙對剛果民主共和國

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月18日凌晨1時

組別：K

英格蘭對克羅地亞

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月18日凌晨4時

組別：L

加納對巴拿馬

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月18日上午7時

組別：L

烏茲別克對哥倫比亞

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月18日上午10時

組別：K

6.17賽事精彩重溫

法國 3：1 塞內加爾

法國隊在世界盃I組首戰以3：1擊敗塞內加爾。麥巴比在比賽中狀態大勇，下半場梅開二度，不僅帶領球隊取勝，更以58個入球打破法國國家隊紀錄，正式登頂成為法國國家隊隊史神射手。

法國3：1挫塞內加爾 麥巴比梅開二度成隊史神射手

伊拉克 1：4 挪威

挪威隊在世界盃I組首戰以4：1大勝伊拉克。夏蘭特上半場即梅開二度，加上隊友奧斯迪格的頭槌及對方烏龍球，助挪威輕鬆取勝，夏蘭特完場前更獻上助攻。

夏蘭特梅開二度 完場前獻助攻 挪威4：1勝伊拉克

夏蘭特上半時上演梅開二度。（路透社）

阿根廷 3：0 阿爾及利亞

阿根廷憑美斯上演帽子戲法，以3：0擊敗阿爾及利亞。憑今場的進帳，美斯成功追平了德國傳奇前鋒高路斯（Miroslav Klose）在世界盃所保持的歷史紀錄（高路斯為世界盃決賽周歷史神射手，共射入16球）。同時，也是以第6次參賽及第200次為阿根廷上陣締造多項里程碑。

美斯帽子戲法平高路斯紀錄 阿根廷3：0阿爾及利亞

+ 1

奧地利 3：1 約旦

奧地利以3：1擊敗約旦。舒密特狀態大勇，上半場射入一球先開紀錄，阿拿奧杜域則在補時階段射入十二碼，並製造了對手的烏龍球。

奧地利挫約旦 舒密特世界波建功阿拿奧杜域造2入球