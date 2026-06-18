世界盃賽程2026｜6.19直播線上看:韓國/加拿大/捷克+6.18賽果重溫
撰文：多妹
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世界盃賽程2026｜6.19直播線上看賽程｜6.19有4場世界盃足球賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.18的4場賽事賽果。
世界盃2026｜6.19完整賽程
捷克對南非
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月19日凌晨12時
組別：A
瑞士對波斯尼亞
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月19日凌晨3時
組別：B
加拿大對卡塔爾
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月19日上午6時
組別：B
韓國對墨西哥
直播平台：ViuTV99（免費）
香港時間：6月19日上午9時
組別：A
6.18足球賽事精彩重溫
葡萄牙 1：1 剛果民主共和國
2026世界盃K組賽事，葡萄牙與剛果民主共和國以1：1言和，各得一分。第六次出戰世界盃的C朗正選踢足全場，可惜未能建功。剛果民主共和國憑前鋒尤尼韋沙在上半場補時階段頂入，抵銷葡萄牙祖奧尼維斯於開賽初段的入球優勢，尤尼韋沙這個入球是剛果民主共和國在世界盃史上的首個入球。
剛果民主共和國逼和葡萄牙 C朗六戰世盃首仗食白果
哥倫比亞 3：1烏茲別克
哥倫比亞在2026世界盃K組首戰以3：1擊敗烏茲別克。丹尼爾蒙路斯率先為哥倫比亞建功，狀態大勇的迪亞斯一傳一射，加上查明頓甘柏斯的入球，哥倫比亞在今屆首戰有三個士哥。烏茲別克方面，法素拉耶夫射入隊史首個世界盃入球。
哥倫比亞3：1烏茲別克 蒙路斯開紀錄迪亞斯一傳一射
加納 1：0 巴拿馬
2026世界盃L組加納對巴拿馬，上半場巴拿馬3次射門均無功而還，直至下半場補時階段有耶蘭耶射破巴拿馬門將十字關，加納以1：0小勝。
加納1球絕殺巴拿馬 年輕新星耶蘭耶補時入波
英格蘭 4：2 克羅地亞
英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）上半場梅開二度，比寧咸（Jude Bellingham）和拉舒福特（Marcus Rashford）下半場各建一功，最終以4：2戰勝去屆季軍克羅地亞。
英格蘭4：2擊敗克羅地亞 哈利卡尼梅開二度