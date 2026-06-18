世界盃賽程2026｜6.19直播線上看:韓國/加拿大/捷克+6.18賽果重溫

世界盃賽程2026｜6.19直播線上看賽程｜6.19有4場世界盃足球賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.18的4場賽事賽果。



世界盃2026｜6.19完整賽程

捷克對南非

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月19日凌晨12時

組別：A

瑞士對波斯尼亞

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月19日凌晨3時

組別：B

加拿大對卡塔爾

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月19日上午6時

組別：B

韓國對墨西哥

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月19日上午9時

組別：A

6.18足球賽事精彩重溫

葡萄牙 1：1 剛果民主共和國

2026世界盃K組賽事，葡萄牙與剛果民主共和國以1：1言和，各得一分。第六次出戰世界盃的C朗正選踢足全場，可惜未能建功。剛果民主共和國憑前鋒尤尼韋沙在上半場補時階段頂入，抵銷葡萄牙祖奧尼維斯於開賽初段的入球優勢，尤尼韋沙這個入球是剛果民主共和國在世界盃史上的首個入球。

剛果民主共和國逼和葡萄牙 C朗六戰世盃首仗食白果

哥倫比亞 3：1烏茲別克

哥倫比亞在2026世界盃K組首戰以3：1擊敗烏茲別克。丹尼爾蒙路斯率先為哥倫比亞建功，狀態大勇的迪亞斯一傳一射，加上查明頓甘柏斯的入球，哥倫比亞在今屆首戰有三個士哥。烏茲別克方面，法素拉耶夫射入隊史首個世界盃入球。

哥倫比亞3：1烏茲別克 蒙路斯開紀錄迪亞斯一傳一射

J洛迪古斯今場在梳理進攻上發揮重要作用。（路透社）

加納 1：0 巴拿馬

2026世界盃L組加納對巴拿馬，上半場巴拿馬3次射門均無功而還，直至下半場補時階段有耶蘭耶射破巴拿馬門將十字關，加納以1：0小勝。

加納1球絕殺巴拿馬 年輕新星耶蘭耶補時入波

加納1：0絕殺巴拿馬。（路透社）

英格蘭 4：2 克羅地亞

英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）上半場梅開二度，比寧咸（Jude Bellingham）和拉舒福特（Marcus Rashford）下半場各建一功，最終以4：2戰勝去屆季軍克羅地亞。

英格蘭4：2擊敗克羅地亞 哈利卡尼梅開二度