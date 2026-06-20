世界盃賽程2026｜6.21直播線上看：日本/荷蘭/德國+6.20賽果重溫

世界盃賽程2026｜6.21直播線上看賽程｜6.20有4場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.20的4場賽事賽果。



世界盃2026｜6.21完整賽程

荷蘭對瑞典

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月21日凌晨1時

組別：F



德國對科特迪瓦

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月21日凌晨4時

組別：E



厄瓜多爾對庫拉索

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月21日上午8時

組別：E



突尼西亞對日本

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月21日中午12時

組別：F



6.20賽事精彩重溫

美國2：0澳洲

東道主之一的美國以 2:0 輕取澳洲，順利拿下小組比賽二連勝得到6分，已成功提前鎖定32強淘汰賽的席位。美國巴洛根（Folarin Balogun）逼得澳洲後衛貝基斯（Cameron Burgess）不慎擺烏龍，送上大禮。美國領先1：0。之後再由僅21歲的美國衛費文（Alex Freeman）再入多一波。

美國2：0輕取澳洲 兩戰全勝躋身32強

蘇格蘭0：1摩洛哥

開賽僅1分 09秒，摩洛哥沙巴利勁射破網！這記「閃電戰」不僅一腳定江山，更刷新了本屆世界盃截至目前為止的最快入球紀錄。

沙巴利69秒閃擊一箭定江山 摩洛哥擊敗蘇格蘭

相較之下，蘇格蘭攻勢較弱。（路透社）

巴西3:0海地

巴西以 3:0 輕取海地，順利拿下本屆世界盃的首場勝利。巴西根夏（Matheus Cunha）狀態大好，在上半場梅開二度。全場，巴西一洗首輪被摩洛哥逼和的悶局，在海地身上一共入3球。

巴西首勝3球輕取海地 根夏擔正即梅開二度

土耳其 0：1 巴拉圭

巴拉圭以1:0擊敗土耳其，今場再現「閃電入球」，在開賽第2分鐘，巴拉圭加拉薩成功遠射入一球。米基爾阿米朗（Miguel Almirón）在上半時末段因掩嘴說話被紅牌罰下，成為新球例實行以來首位因此吃到紅牌的球員。

巴拉圭閃電入球勝土耳其 阿米朗掩嘴說話犯新例領紅