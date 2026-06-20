世界盃賽程2026｜6.21直播線上看：日本/荷蘭/德國+6.20賽果重溫
撰文：多妹
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世界盃賽程2026｜6.21直播線上看賽程｜6.20有4場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.20的4場賽事賽果。
世界盃2026｜6.21完整賽程
荷蘭對瑞典
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月21日凌晨1時
組別：F
德國對科特迪瓦
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月21日凌晨4時
組別：E
厄瓜多爾對庫拉索
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月21日上午8時
組別：E
突尼西亞對日本
直播平台：ViuTV99（免費）
香港時間：6月21日中午12時
組別：F
6.20賽事精彩重溫
美國2：0澳洲
東道主之一的美國以 2:0 輕取澳洲，順利拿下小組比賽二連勝得到6分，已成功提前鎖定32強淘汰賽的席位。美國巴洛根（Folarin Balogun）逼得澳洲後衛貝基斯（Cameron Burgess）不慎擺烏龍，送上大禮。美國領先1：0。之後再由僅21歲的美國衛費文（Alex Freeman）再入多一波。
美國2：0輕取澳洲 兩戰全勝躋身32強
蘇格蘭0：1摩洛哥
開賽僅1分 09秒，摩洛哥沙巴利勁射破網！這記「閃電戰」不僅一腳定江山，更刷新了本屆世界盃截至目前為止的最快入球紀錄。
沙巴利69秒閃擊一箭定江山 摩洛哥擊敗蘇格蘭
巴西3:0海地
巴西以 3:0 輕取海地，順利拿下本屆世界盃的首場勝利。巴西根夏（Matheus Cunha）狀態大好，在上半場梅開二度。全場，巴西一洗首輪被摩洛哥逼和的悶局，在海地身上一共入3球。
巴西首勝3球輕取海地 根夏擔正即梅開二度
土耳其 0：1 巴拉圭
巴拉圭以1:0擊敗土耳其，今場再現「閃電入球」，在開賽第2分鐘，巴拉圭加拉薩成功遠射入一球。米基爾阿米朗（Miguel Almirón）在上半時末段因掩嘴說話被紅牌罰下，成為新球例實行以來首位因此吃到紅牌的球員。
巴拉圭閃電入球勝土耳其 阿米朗掩嘴說話犯新例領紅