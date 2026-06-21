世界盃賽程2026｜6.22直播線上看：西班牙/佛得角+6.21賽果重溫
撰文：多妹
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世界盃賽程2026｜6.22直播線上看賽程｜6.22有4場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.21的4場賽事賽果。
世界盃2026｜6.22完整賽程
西班牙對沙特阿拉伯
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月22日凌晨12時
組別：H
比利時對伊朗
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月22日凌晨3時
組別：G
烏拉圭對佛得角
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月22日上午6時
組別：H
新西蘭對埃及
直播平台：ViuTV99（免費）
香港時間：6月22日中午9時
組別：G
6.21賽事精彩重溫
荷蘭5：1瑞典
荷蘭以5：1狂數瑞典，前鋒波貝比（Brian Brobbey）與加普（Cody Gakpo）攜手梅開二度。
荷蘭5：1炒瑞典 加普波貝比齊齊起孖大勝一場
德國 2：1 科特迪瓦
德國以2：1反勝科特迪瓦。科特迪瓦於30分鐘憑基斯爾（Franck Kessié）近門補中先開紀錄，德國全靠烏達夫（Deniz Undav）梅開二度，驚險全取3分。
德國2：1反勝科特迪瓦出線 後備殺手烏達夫補時絕殺
厄瓜多爾 0：0庫拉索
作為世界盃決賽周新丁，全國人口僅15.8萬的庫拉索奪得歷來世界盃第一分。庫拉索的37歲門將艾萊羅姆（Eloy Room）全場15次撲救，更是世界盃歷史單場法定時間內撲救最多的門將。
庫拉索零封厄瓜多爾取史上首分 門將羅姆撲救15次
突尼西亞0：4日本
日本淨贈勝突尼西亞4蛋，上田綺世梅開二度，成為日本歷來首個於世界盃決賽周單場入兩球的球員。上屆世界盃引發全球熱話的「毫米壓線」極限救波畫面，今場再度上演。
日本4球炒突尼西亞 上屆「毫米壓線」救波再現