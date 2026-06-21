世界盃賽程2026｜6.22直播線上看：西班牙/佛得角+6.21賽果重溫

世界盃賽程2026｜6.22直播線上看賽程｜6.22有4場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.21的4場賽事賽果。



世界盃2026｜6.22完整賽程

西班牙對沙特阿拉伯

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月22日凌晨12時

組別：H



比利時對伊朗

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月22日凌晨3時

組別：G



烏拉圭對佛得角

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月22日上午6時

組別：H



新西蘭對埃及

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月22日中午9時

組別：G



6.21賽事精彩重溫

荷蘭5：1瑞典

荷蘭以5：1狂數瑞典，前鋒波貝比（Brian Brobbey）與加普（Cody Gakpo）攜手梅開二度。

荷蘭5：1炒瑞典 加普波貝比齊齊起孖大勝一場

德國 2：1 科特迪瓦

德國以2：1反勝科特迪瓦。科特迪瓦於30分鐘憑基斯爾（Franck Kessié）近門補中先開紀錄，德國全靠烏達夫（Deniz Undav）梅開二度，驚險全取3分。

德國2：1反勝科特迪瓦出線 後備殺手烏達夫補時絕殺

厄瓜多爾 0：0庫拉索

作為世界盃決賽周新丁，全國人口僅15.8萬的庫拉索奪得歷來世界盃第一分。庫拉索的37歲門將艾萊羅姆（Eloy Room）全場15次撲救，更是世界盃歷史單場法定時間內撲救最多的門將。

庫拉索零封厄瓜多爾取史上首分 門將羅姆撲救15次

艾萊羅姆高接抵擋。（路透社）

突尼西亞0：4日本

日本淨贈勝突尼西亞4蛋，上田綺世梅開二度，成為日本歷來首個於世界盃決賽周單場入兩球的球員。上屆世界盃引發全球熱話的「毫米壓線」極限救波畫面，今場再度上演。

日本4球炒突尼西亞 上屆「毫米壓線」救波再現

上田綺世遠射破網。（路透社）