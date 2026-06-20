世界盃2026｜美國兩連勝晉級獲伊巴力撐　美國奪冠非天方夜譚

2026美加墨世界盃主辦國之一的美國隊開局強勢，繼首仗大勝巴拉圭後，今晨再以2：0輕取澳洲，分組賽錄得兩連勝，提早一輪進軍32強淘汰賽。

美軍在場上展現統治力，連瑞典傳奇名宿伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）亦公開力撐他們有能力「一戰到底」奪冠。美國隊中堅基斯李察士（Chris Richards）深表認同，強調「美國奪冠」絕非天方夜譚。



瑞典名將伊巴謙莫域出席電視節目時，直言看好東道主美國隊有機會問鼎大力神盃。（IG@Zlatan Ibrahimović）

伊巴謙莫域力撐美國 李察士無懼展現爭冠野心

美國隊在今屆賽事盡顯主場威力，首仗大勝巴拉圭後，次圈面對澳洲再度交出極具說服力的表現。前瑞典神鋒伊巴謙莫域日前出席FOX Sports賽後節目時，被主持問到主隊是否有機會染指今屆大力神盃，向來言論大膽的他收起笑臉，言簡意賅地以一個字——「是的（Yes）」作答，認同美國有奪冠機會。

美國守將基斯李察士隨後在記者會上亦承認，坦言渴望奪冠並非什麼荒謬之談，雖然在走到那一刻之前還有很多場硬仗要踢，但球隊會秉持「一場一場來」的態度，最終目標就是要在賽事尾聲舉起冠軍獎盃。

美國隊守將基斯列查士在記者會上大方承認爭冠野心。（路透社）

普利錫缺陣無阻強勢出線 美軍將帥齊降溫戒驕戒躁

美國隊在世界盃的最佳成績，要追朔到2002年的八強，外界原本亦將重返八強視為今屆主場出擊的指標。儘管陣中頭號球星基斯甸普列錫（Christian Pulisic）因傷缺陣，美軍依然高歌猛進，兩戰全勝手握6分，在最後一場小組賽前已率先確保淘汰賽資格。

雖然提早出線兼獲名宿讚賞，但美軍將帥未有被勝利沖昏頭腦。主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）隨即在記者會呼籲外界保持冷靜。中場泰拿阿當斯（Tyler Adams）更倡議球隊實施「24小時條例」：「我們不要高興得太早。贏波慶祝限制在24小時內，之後全隊必須重新收拾心情，將焦點放回當下的賽事。」

美國隊主帥普捷天奴呼籲外界保持冷靜，為球隊提前出線的狂熱降溫。（路透社）

老將添列姆大讚隊內凝聚力近年罕見

無論這趟夢幻的主場之旅最終能否以獎盃作結，這支新星雲集的美國隊經已向球迷展現出近年罕見的凝聚力。隊內38歲的資深後衛添列姆（Tim Ream）也有感而發，表示這絕對是他國家隊生涯中最享受、最特別的團隊：「這不是說以前的隊友不拼命或不好玩，而是這支球隊的氛圍感覺真的與別不同。」

美國隊最後一場分組賽，將於香港時間下周五（26日）移師加州SoFi球場迎戰土耳其。