劍擊亞錦賽｜港隊男子重劍奪團體賽銅牌　男花女重煞科日爭金

亞洲劍擊錦標賽來到第五天，港隊憑方凱申、何瑋桁、吳浩天和劉昊峯於男子重劍團體賽增添一面銅牌，目前累積1銀3銅，周三（24日）將上演最後一天的男子花劍和女子重劍團體賽。



男重團體繼2024後再闖4強

方凱申、吳浩天、何瑋桁和劉昊峯組成的男子重劍隊，在16強遇上土庫曼，港隊在比賽初段取得領先優勢，中段有吳浩天衝分，港隊一度大幅領先25：12，最終勝42：26輕鬆晉級。

8強火併中國，港隊開段領先，中國的蘭明豪之後憑着體型優勢反超前12：11。吳浩天第二次上場追平19：19，甚後更助港隊領先；尾段方凱申、何瑋桁相繼得手，港隊以45：35勝出，繼2024年後再次趴身4強，穩奪獎牌。

港隊男子重劍派出劉昊峯（左起）、方凱申、何瑋桁和吳浩天出戰亞錦團體賽。（中國香港劍擊總會）

負「世二」日本無緣決賽

來到準決賽，港隊與世界排名第二的日本爭奪決賽席位，何瑋桁被日本的Komata Akira連取5分，落後至7：13；之後吳浩天亦連失5分，港隊一度落後10分。眾將雖然力追，但亦無阻對手兩次零封，最終港隊以22：45落敗，無緣決賽，與韓國共奪銅牌。

（中國香港劍擊總會）

（中國香港劍擊總會）

港隊女子佩劍團體8強止步。（中國香港劍擊總會）

港隊女子佩劍派出薛雅齊、梁洛文、劉綺程、朱詠翹（左至右）應戰團體賽，不敵中國8強止步。（中國香港劍擊總會）

女佩團體負中國8強止步

女子佩劍方面，港隊派出薛雅齊（Summer）、劉綺程（Chloe）、梁洛文（Laren）迎戰，與國家隊的潘其妙、饒雪怡、張心怡爭入4強。首輪Summer先以5：4領先，但隨後Chloe被對手零封，港隊陷入困境。Chloe第二輪上場，曾追到只剩1分分差，但始終未能反超。港隊最後力追不果，輸42：45，8強止步。港隊之後於名次賽以45：25輕勝泰國隊，最終排第5。