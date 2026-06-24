劍擊亞錦賽｜港隊重劍四子奪銅凱旋　方凱申：互信與意志成就我們

繼2024年後再次奪得亞洲劍擊錦標賽男子重劍團體賽銅牌，「男重四子」方凱申、何瑋桁、吳浩天和劉昊峯今天從印度返港，他們脖子上的這面獎牌，暗藏的是今個季度建立的意志和互信。



港隊男子重劍隊奪銅凱旋而歸。（陳綵瑤攝）

港隊男重8強擊敗中國，4強與「世二」日本爭入決賽落敗，最終於名次賽挫韓國，以一面團體賽銅牌完結今屆亞錦賽。

由去年第5名到今年即使遇上三支亞洲勁旅，依然回歸三甲，方凱申說，這面獎牌承載了今季多場試煉的成果：「以前打團體賽，我們經常出現一、兩個人失掉狀態而輸掉比賽的情況，雖然今次我們都偶有失誤，但大家很快就恢復狀態，再互相補位，這是對我們互相信任的考驗。」

港隊男子重劍隊奪銅凱旋而歸。（陳綵瑤攝）

另一關鍵是，四子對於硬撼韓國的最後一戰非常重視，即使根據國際劍擊總會（FIE）賽例，兩隊於準決賽落敗的隊伍均獲得銅牌，但雙方仍需打第三/第四的名次賽。方凱申說：「反正最終都有獎牌，以前我們有時對這場名次賽不夠重視。今次我們沒有輕視或放棄任何一場比賽，我見到我們方向一致，上得劍道就是要贏，這是在這次比賽覺得最珍貴的事。」

港隊男子重劍派出劉昊峯（左起）、方凱申、何瑋桁和吳浩天出戰亞錦團體賽。（中國香港劍擊總會）

這面亞錦賽銅牌對男子來說無疑是世界錦標賽前的強心針，何瑋桁直言：「這面亞錦賽獎牌令我相信，港隊可以在即將來臨的世錦賽和亞運會多贏幾場。」港隊將休息幾天，之後便全力備戰世錦賽，並將和提早到港的法國和烏克蘭等隊伍集訓。

（中國香港劍擊總會）