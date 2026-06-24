劍擊亞錦賽｜港隊男花力戰飲恨　負日本無緣首個團體亞洲冠軍

撰文：趙子晉
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港隊男子花劍隊力爭亞洲冠軍！
由蔡俊彥﹑張家朗﹑梁千雨﹑何承謙組成的港隊男花，在亞錦賽殺入團體決賽，與日本隊爭冠，爭奪香港隊史上首個團體賽亞錦賽冠軍。

劍擊亞錦賽｜港隊男花衝擊團體首金　力克韓國相隔8年闖決賽
（中國香港劍擊總會）

香港隊相隔8年再闖亞錦男花團體決賽，8年前張家朗﹑蔡俊彥已在陣中，當時夥拍張小倫及崔浩然。香港劍擊隊過去未曾贏得亞錦賽的團體冠軍，男子花劍隊有望再創歷史。

港隊男花排出與四強相同陣容，小將何承謙先列後備，蔡俊彥繼續守尾門。張家朗率先登場對飯村一輝，即使初段連輸4分，家朗一口氣連贏5劍，蔡俊彥緊接上陣對馬場俊輔，Ryan再把分差拉開，港隊領先10：6。

梁千雨第三局面對個人賽金牌松山恭助，千雨同樣穩住領先，加上張家朗把優勢擴大至7分。梁千雨第5局面對飯村一輝，細分再贏一局5：4，以25：17領先。蔡俊彥第6局再鬥個人賽8強的對手松山恭助，Ryan開段先失3分，一度被收窄至1分領先，港隊仍保2分優勢進入第7局。

進入後半段，第7局相當關鍵，梁千雨一度被馬場俊輔反超前比分，雙方多次打成平手，港隊以34：35完成7局。張家朗未能重取領先，最後一局港隊落後37：40，惜蔡俊彥未能平反敗局，港隊以39：45告負，屈居亞軍。一連6日的劍擊亞錦賽告一段落，港隊共獲得2銀3銅。

亞洲劍擊錦標賽港隊成績

銀牌
女子重劍個人賽　佘繕妡
男子花劍團體賽　蔡俊彥﹑張家朗﹑梁千雨﹑何承謙

銅牌
女子花劍個人賽　陳諾思
女子花劍團體賽　鄭曉為﹑陳諾思﹑梁雅蕾﹑梁殷僑
男子重劍團體賽　方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天﹑劉昊峯

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