世界盃2026｜加納主帥斥比寧咸危險動作　杜慈撐弟子全為保護球隊

英格蘭對加納的大戰充滿火藥味，英軍中場核心比寧咸（Jude Bellingham）於上半場尾段在靠近加納後備席的邊線位置作出一次兇猛搶截，惹來加納職球員極度不滿，雙方隨即爆發衝突，英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）賽後力撐弟子：「比寧咸挺身而出，維護了球隊。」



即使半場鳴笛，衝突餘波未了，鏡頭更捕捉到雙方互噴垃圾話。幸得杜慈與羅渣士（Brendan Rodgers）及時化身「和事佬」，局勢才未有進一步升級。加納主帥昆洛斯（Carlos Queiroz）亦情緒激動，加入這場紛爭。賽後他出於保護自家球員的角度，直指比寧咸當時動作「充滿危險」，認為球證應該向其出示黃牌警告，「我當時本意是想告訴比寧咸冷靜一下，別再那樣搶球了。」

昆洛斯向第4球證馬寧投訴比寧咸犯規。（路透社）

身處風暴中心的比寧咸賽後已回復冷靜，並對該次攔截作出反思：「說實話，當時我做了一個愚蠢的動作。我當時想搶球，結果動作有點大，踢到了他。之後我和他說了幾句，然後他們的替補席就跳起來想給我一張黃牌。」比寧咸強調他只想為球隊拼搏，並表示尊重昆洛斯：「我認出了他們的主教練。他以前在曼聯執教過的，所以我非常尊重他，這對我們雙方來說都是一種競爭。」

比寧咸與加納後備席球職員發生口角。（路透社）

杜慈在賽後記者會上全力為比寧咸護航，「這是一場情緒的交鋒，比寧咸挺身而出，維護了自己和他的球隊，情緒是比賽的一部分，但我們不想被那些會分散我們注意力的事情所干擾。」

杜慈賽後發布會力撐比寧咸。（路透社）

此前，外界聚焦杜慈與比寧咸的關係，一年前杜慈曾用「令人作嘔」來批評比寧咸表現。世界盃開始前，杜慈直言比寧咸未必正選，不過從開賽後來看，比寧咸連續兩場比賽出現在正選陣容，並在首戰為英格蘭射入1個入球，足見這位中場悍將在主帥心中已穩佔不可或缺的地位。