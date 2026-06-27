領佛得角創奇蹟的男人　教練布比斯達：世上沒有不可能︱世界盃

佛得角首戰世界盃決賽周便場場創歷史，首仗爆大冷0：0迫和歐洲冠軍西班牙，取得史上第1分；次仗對南美勁旅烏拉圭攻入兩球，首度取得入球兼再次得分；今早對沙特阿拉伯再次守和對手，縱未能獲得勝仗，但同組的烏拉圭不敵西班牙，佛得角仍能以小組次名出線。

佛得角成為世界盃晉級淘汰賽的歷來人口最細國家，帶領代表隊創造奇特的男人、主教練布比斯達（Bubista）寄語世人：只要夠努力和有決心，世上沒有事情是不可能。



世界盃2026︱佛得角教練布比斯達（Bubista）。(路透社）

佛得角教練布比斯達：「我為球隊成就感到自豪」

賽後布比斯達教練披着佛得角國旗步入記者室，這個「少說話、多做事」的男人，向全球記者分享帶領非洲小島國晉級32強的感受。對他而言，佛得角能夠置身世界盃甚至晉級，並非什麼童話故事，而是通過艱辛努力、紀律和拒絕被壓力拖垮一步步建立而成。世界盃外圍賽他們在分組力壓「非洲雄獅」喀麥隆以首名出線，已是實力的表現，而最新世界排名64位亦反映，他們早已不是2000年時排名182位的魚腩部隊。

球員年代曾21次代表佛得角，2020年起執教國家隊，他帶領佛得角逐年進步，「我為球隊的成就感到自豪。能夠在首階段沒有一仗落敗，我們應該感到高興，那完全是組織和團隊精神的表現。」布比斯達稱，「我們的球迷值得這個結果，我們只差多一個入球令一切更美好、更高興，但球隊已盡一切努力求勝，我感到很滿意。」

世界盃2026︱佛得角首戰決賽周便成功出線。(路透社）

不相信奇蹟 只有不斷努力

H組西班牙2勝1和7分首名出線，佛得角3仗打和3分次名晉級（烏拉圭、沙特均2和1負2分出局），32強會面對由美斯領軍的J組榜首球隊阿根廷，成為佛得角球員不斷努力的最佳禮物。56歲的布比斯達稱，就算他們在頭兩場分組賽後不時想到晉級的可能，來到圓夢一刻，他還是覺得「有點震驚」，「球隊非常渴望向全世界展示我們的實力，並為達到的成就感到自豪。我們是個細小的國家，但會為達成目標而戰鬥。對我們來說，世上沒有不可能。」

對於佛得角的成功關鍵，他分享：「團結和韌力。我們總是在談球隊的組織，以及我們以無懼的決心去做事」，並續指，「今仗是一場非常困難的比賽，由於要視乎另一場比賽結果，因此需要非常強大的精神力量。我們的球隊展視了不起的個性。」

世界盃2026︱佛得角教練布比斯達寄語世人：只要夠努力和有決心，世上沒有事情是不可能。(路透社）

「沒有事情是沒可能」

「工作予人尊嚴，所有球員均明白日常工作的重要性。我們對球員說，他們必須努力工作並保持信心，因為獎勵將會到臨，我們現在正是如此。佛得角的人民應會為球隊走得那麼遠而感到驕傲，這是一些神奇的事。」布比斯達一字一句，均反映他是個踏實而有遠見的教頭。

對於32強面對阿根廷，他說：「這是個跟我們有長期聯繫的國家，很多佛得角人均移居那裏。」布比斯達保證，「我們會以正確和負責任的態度出戰，並會展現我們我們的特色和個性。他們擁有美斯，已無須多作介紹，我們代表我們的小島，但同時亦在代表非洲。我們其中一個目標是要展示我們足球和國家的質素，展現出就算是最細小的國家，只要有力量、決心、專注、意志和韌力，沒有事情是沒可能。」

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