世界盃2026｜羅渣士與兒時好友比寧咸良性競爭　盼二人同時上場

「三獅軍團」英格蘭正在備戰2026世界盃與巴拿馬的最後輪分組賽，前線的「正選10號位」之爭成為傳媒最關注焦點。阿士東維拉新星摩根羅渣士（Morgan Rogers）親自回應與童年好友兼國家隊競爭者比寧咸（Jude Bellingham）關係。羅渣士表示：「我希望他表現出色，正因為是他，一切都沒問題。」



羅渣士上季在歐霸盃表現極為搶眼，被視為皇馬球星比寧咸在國家隊的最強挑戰者。主帥杜慈（Thomas Tuchel）此前熱身賽中更加偏向於使用羅渣士，不過來到世界盃決賽周，比寧咸暫時更勝一籌，已經連續兩場比賽正選上陣，羅渣士則兩場都要等到70分鐘後才能以後備身份入替。

羅渣士前兩場分組賽均在70分鐘後才有機會後備入替。（路透社）

對於兩場比賽未能進入正選，羅渣士坦言失望，「我想參加每一場比賽。我想展現自己的實力，在最大的舞台上展現自己。但我也明白，這是一個團隊，我只是球隊的一員，而且比賽還有很多。」

外媒更毫不留情地將與比寧咸10號位競爭的熱議話題，直接拋給羅渣士，不過他對比寧咸取代他進入正選陣容表示祝福，希望對方能夠有出色發揮，並大打感情牌：「這感覺真好，我覺得就像一個完整的輪迴，從我們青少年時期開始，到現在我們走到一起，他的道路，我的道路，最終我們走到了一起，代表我們的國家。這感覺真的很好。」

羅渣士表示，與比寧咸從小朋友一起踢到成年國家隊，感覺很不錯。（路透社）

兩人都出生在Halesowen，從小就是對手或隊友，之後一起為英格蘭青年隊效力，現在又一起進入到英格蘭成年隊征戰世界盃。當比寧咸上場比賽與加納球職員發生爭執時，亦是羅渣士立即去到比寧咸身邊，安撫他情緒。兩人私交甚篤，是外界一直將兩人塑造成爭奪國家隊核心位置的宿敵，更似於「傳媒炒作」。

羅渣士與比寧咸私交不錯。（路透社）

雖然英格蘭現任領隊杜慈（Thomas Tuchel）曾表示，兩人目前確實在同一個進攻中場位置上競爭，若要兩人同時正選，球隊必須改變現有的戰術結構。不過，能勝任中路、兩邊翼鋒的羅渣士對此抱持開放態度，他堅信兩人在英格蘭陣容中共存，將「百分百」有效果。羅渣士回答：「我認為我們各有特點。當然，我們有很多相似之處，但我認為我們的比賽風格也有很多不同之處。我們彼此了解對方的比賽風格，就像了解任何人一樣，因為我們認識彼此很久了，我認為這是世界盃上另一個非常重要且非常有益的關鍵因素。」