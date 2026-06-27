阿根廷主帥：美斯會先列後備　約旦教頭：一樣難踢︱世界盃2026

帶領阿根廷力爭衛冕世界盃的球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西），今屆頭兩仗分組賽演出技驚四座，先對阿爾及利亞連中三元，繼而贈奧地利兩隻光蛋，包辦球隊全數5個入球，送阿根廷提早出線。

剛剛39歲的美斯狀態大勇，有望向更多紀錄邁進，甚至挑戰法國名將方亭看來無可撼動的單屆13個入球，不過阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）在賽前記者會表明，最後一場分組賽對約旦，會讓美斯休息，先列後備。

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阿根廷 Vs 約旦｜6.28 早上10:00 Now 618/616台



世界盃2026︱美斯認真訓練備戰鬥約旦。（路透社）

麥巴比夏蘭特今輪均無入球 阿根廷主帥：美斯先列後備

今屆世界盃美斯、麥巴比和夏蘭特三大巨星，在頭兩場分組賽猶如射手王表演，麥巴比先入兩球，美斯再入三球，然後夏蘭特又入兩球，隔空來個大鬥法。次輪三人均有兩球進帳，在射手榜名列前茅，甚至看來想齊齊挑戰各項決賽周入球紀錄。

今晨同處I組的法國對挪威，兩隊均已提早出線，夏蘭特未有落場，麥巴比正選上陣為迪比利送上兩個助攻，踢了87分鐘被換出，未再取得入球，法國在迪比利上半場大演帽子戲法下4：1大勝。J組篤定首名出線的阿根廷，最後一輪面對已兩連敗的弱旅約旦，本來正是美斯「擦數據」的黃金機會，尤其今輪麥巴比、夏蘭特均無入球，正好趁機會拉開差距。

不過阿根廷主帥史卡朗尼講明對約旦一仗，「美斯會先列後備」，問題來自第18次為世界盃決賽周工作的阿根廷91歲電台記者Enrique Macaya Marquez，史卡朗尼特別補上一句：「我回答這個問題，因為你值得誠懇的回應。美斯會在較後時間才上陣。」

世界盃2026︱阿根廷主帥史卡朗尼明言，對約旦美斯會先列後備。（路透社）

約旦主帥：阿根廷有沒有美斯一樣難應付

「明天上陣的球員，因為他們值得落場，他們是球隊的一部分。」史卡朗尼似在意示最後一場分組賽會大幅度輪換，「因為有他們，我們才能在這裏。他們在不能落場下，付出每一分努力。因此當我有機會，便想給予每個球員上陣時間，這是他們值得的，他們也是出色的球員。」

約旦教練沙拿米（Jamal Sellami）則稱，無論美斯是否出場，對阿根廷一樣難踢：「我們不知道阿根廷教練會排出什麼正選陣容，但無論什麼球員落場，他們也是一支超凡的球隊……他們全部渴望贏得世界盃，因此無論哪位球員上陣，均懷着阿根廷隊的夢想。當然美斯是全球其中一位最佳球員，就算他不上陣，我們依然要面對一支非常強大的球隊。」

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