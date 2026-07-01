世界盃2026｜法國3：0擊敗瑞典　麥巴比梅開二度巴高拿入球

2026世界盃32強，法國圍攻瑞典後由麥巴比（Kylian Mbappé）於上半場末段打破僵局，下半場初段巴高拿（Bradley Barcola）建功，奧利斯（Michael Olise）送直線助攻麥巴比梅開二度，法國最終以3：0擊敗瑞典。

今場之後，麥巴比今屆已累入6球，神射手榜上暫與美斯並列首名，另外世界盃總入球數達到18個，離美斯目前記錄僅差1球。



上半場早段，伊沙克（Alexander Isak）燙射完成今場比賽第1腳射門，瑞典不僅擺出退至半場防守的4-4-2陣型，利用密集防守阻止法國進攻，更在攻守轉換時相當耐心，敢於傳控球，進攻比法國更加接近球門。戰至10分鐘後，法國才重掌控球權，迪治尼（Lucas Digne）、麥巴比先後遠射試腳，隨後通過球員個人能力及傳直線球試圖撕開瑞典防線，麥巴比射入越位單刀。

法國入局後，瑞典防守岌岌可危。（路透社）

「水break」後，法國對瑞典禁區形成圍攻之勢，奧利斯窄角度射門被防守球員鏟出底線，古迪（Jules Koundé）傳倒三角麥巴比射門中門柱，拉比奧特（Adrien Rabiot）外圍勁射炒高，奧利斯側掛射門再中柱，麥巴比、奧利斯再嘗試遠射，法國已經離入球十分接近。直到45分鐘，麥巴比踩單車假動作騙過防守人後勁射破門，終於攻破瑞典鐵桶陣。

半場結束前，瑞典錯失秒追和法國的良機，法國1：0領先瑞典進入更衣室。

易邊後，53分鐘，奧利斯送直線，巴高拿接球後爆射入網，法國將領先優勢擴大至2：0。瑞典原本打算在中場休息後加強進攻追回差距，不過事與願違，被法國再入多一個，瑞典唯有繼續嘗試攻，而放棄鐵桶陣的弊端則是給到法國更多進攻空間，74分鐘，奧利斯再送直線，麥巴比射門燙入遠角，法國3：0領先，麥巴比今屆入球數達到6個，射手榜上暫與美斯持平。

大局已定後雙方陸續換人，法國接連換下「進攻三俠」。瑞典於娥眉月頂位置打出配合，由約基利斯（Viktor Gyokeres）完成射門，尼格連（Benjamin Nygren）隨後勁射，全被邁治蘭（Mike Maignan）撲出，未能實現「破蛋」。眼見大勢已去，瑞典換人讓更多球員感受世界盃舞台，最終法國以3：0擊敗瑞典。