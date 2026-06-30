世界盃2026︱堂安律淚認日本「實力不足」：我們發自內心想贏冠軍

日本在世界盃32強挑戰「師父」巴西失敗，1：2出局，賽後眾將紛紛失望淚水，連續兩屆以主力身份為藍武士出場的堂安律強忍眼淚受訪，承認技不如人的同時，會堅定地繼續向世界盃冠軍的目標邁進。



世界盃2026︱32強日本負巴西，堂安律賽後淚認日本「實力不足」。（路透社）

堂安律賽後被問到，「距離勝利只差一步，內心有什麼感受」時，他透一口大氣思索一會後坦承：「是我們實力不足」。

當在場記者說，「日本在這90分鐘的表現，已證明能夠與巴西、與世界抗衡」，他回應：「為了讓日本足球能夠奪冠，所有選手一路走來均拚盡全力備戰，因此再次感受到世界的水平真是很高。」

從上屆在卡塔爾，到今屆賽事，日本隊的成長世人可見，堂安律豪言，「我想，今後絕對不能改變『目標是奪冠』這件事」，他更指出，正正因為全隊上下均一再重申這個宏大目標，日本國民才會「像這樣跟我們一起前行」，他感謝日本球迷：「大家真是給予我們非常出色的支持，我想向所有人表達感謝。」

跟主教練森保一和其他受訪球員一樣，堂安律同時向大家致歉，「我感到非常抱歉，我們真是發自內心想要贏得世界盃冠軍，也感受到大家的熱情。接下來會繼續向前看，為日本足球持續進步努力。」

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