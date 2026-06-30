日本遭巴西絕殺田中碧受盡千夫指　前輩本田圭佑力撐︱世界盃2026

日本世界盃32強悲情遭巴西2：1絕殺出局，有不少聲音將矛頭指向田中碧，認定是他的「失誤」，導致巴西在補時6分鐘由前鋒馬天尼利射入絕殺球。

完場後田中碧自責得哭成淚人，無論隊友和巴西眾將如何溫言安慰，他還是淚流不止。然而那球根本算不上失誤，而轉任球評大獲好評的名將本田圭佑亦力撐對方。



世界盃2026︱完場後田中碧自責哭成淚人，無論隊友和巴西眾將如何溫言安慰，他仍淚流不止。（路透社）

世界盃2026︱田中碧賽後哭成淚人。（路透社）

巴西攻入第二球，真是田中碧的失誤嗎？

田中碧為日本失球自責，然而，那真是他的失誤嗎？巴西落後下，主帥安察洛堤變陣後攻勢愈來愈凌厲，下半場基本上陷入捱打狀態，56分鐘追平後，不斷炮轟日本防線。

去到補時最後階段，巴西再次施襲，田中碧先在禁區邊搶走安迪歷的腳下球，然而當時皮球尚未控定，已被巴西球員奪回控球權，隨即組織攻勢，再由古馬雷斯妙傳馬天尼利建功。

世界盃2026︱田中碧被巴西球員搶走皮球一刻，日本禁區附近一帶未計門將仍有多達8個外場球員。（截圖）

他身後有9個日本球員 板倉滉：「絕不是田中碧的失誤」

當田中碧失去皮球一刻，當時他身後尚有8個日本場區球員在己方禁區或附近一帶，連同門將鈴木彩艷共有9人，只是他們都未能阻止巴西失球，因此正如取代遠叢航任隊長的板倉滉所言，「絕對不是田中碧的失誤所造成的」，板倉滉強調：「我們是以一個團隊在戰鬥，也以一個團隊承擔失敗。僅此而已。」

世界盃2026︱田中碧賽後因自責哭成淚人，日本隊長板倉滉加以安慰。（Getty Images）

本田圭佑：怪責田中碧的人「純粹是結果論」

至於身在現場的「大師兄」本田圭佑，亦開腔力撐，大罵把那個失球歸咎於田中碧的人，「這純粹是結果論，因為那個失誤直接導致失球，大家才抓着這點不放。實際上，其他球員在不同時間點亦犯下很多失誤。難道只要沒導致丟球，失誤就沒關係嗎？」

本田聲言：「沒有人有資格責怪田中選手，相反地，他在那次失誤以外的表現幾乎都是值得讚賞。我希望田中選手能盡快收拾心情，向前看。」

27歲的田中碧效力英超球隊列斯聯，因此當他在日本落敗後抱頭痛哭，巴西一班現在或曾在英超球會效力的成員艾利臣、根夏和柏基達等逐一溫言安慰這位「行家」。

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