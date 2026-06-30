世上最冷靜教練安察洛堤　巴西絕殺日本拒慶祝被瘋傳︱世界盃2026

2026世界盃32強矚目大戰巴西對日本，森巴兵團戰至補時6分鐘才由馬天尼利射入絕殺球2：1反勝，神機妙算的主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）居功至偉，那一刻當巴西整個後備席空群而出衝入場區瘋狂慶祝，唯獨這位意大利名帥站在原地不動如山，兼且神情一臉肅穆。這一幕賽後在網上瘋傳，大讚安帥竟能在這種時刻保持冷靜。

事實上，這已非安察洛堤首次在激情時刻有這種冷酷反應，也肯定不會是最後一次。聽畢他在賽後的解釋，相信定必會更加喜歡他。



世界盃2026︱巴西整個後備席空群而出衝入場區瘋狂慶祝，唯獨這位意大利名帥站在原地不動如山，兼且神情一臉肅穆。（Ｘ）

安察洛堤為何可以咁Cool？ 因為他早已見慣風浪

如果你今日才認識67歲的安察洛堤，首先要了解他由球員年代已經戰績輝煌。從羅馬到AC米蘭贏盡意甲、意大利盃和歐聯，亦曾隨意大利出戰世界盃和歐國盃。球員年代已展露的領導才能，在退役後轉型做教練大派用場，當中在歐聯戰績尤其出色，球員年代為AC米蘭贏過兩次，當上教練贏多兩次，在皇家馬德里再贏3次，是少數以球員和教練身份均高舉大耳獎盃的傳奇，也是奪冠次數最多一人。頂級聯賽冠軍由意大利（意甲），英格蘭（英超），法國（法甲），西班牙（西甲），贏到德國（德甲），是至今唯一贏盡歐洲五大頂級聯賽冠軍的教頭。

說了這麼多，旨在說明安察洛堤由球員到教練年代，早已見慣風浪，正所謂：「阿叔有咩大場面未見過？」他的心理質素強大得難以形容，無論遇上什麼逆境，都能保持冷靜頭腦，在最短時間內思考出最佳應對方案。因此當巴西上半場落後日本，他在場邊沒有太多表情變化地嚼着口香糖，看來成竹在胸。巴西補時絕殺日本的戲碼，他帶領皇馬年代已經試過不知多少次，單是2021/22球季在歐聯淘汰賽已經試過3次落後下反勝。

這一幕其實早在班拿貝經已試過。（UEFA）

絕殺日本唔笑唔慶祝瘋傳一幕 昔日在皇馬早已試過

還記得那場曼城與哥迪奧拿到89分鐘仍有兩球在手的4強次回合嗎？由90分鐘開始到補時5分鐘，皇馬連入三球反勝曼城，當時亦是班拿貝全場在慶祝，而安察洛堤在做什麼？擰轉身做動作向後備席示意要保持冷靜。

今次在巴西的教練席也是一樣，對Cool as a cucumber的安帥而言，其實只是「本色演出」。「半場休息時，我告訴球員要保持耐性，因為我們遲早會入球。最重要的是保持隊型，我們知道這是正確路向，並會持續往這方向進發。」

世界盃2026︱安察洛堤賽後逐一跟日本球員握手。（路透社）

安察洛堤賽後解說：不慶祝全因尊重日本

賽後他再解釋，「人們問我為何不慶祝，但足球亦講求尊重。是的，我們為獲勝感到高興，但當我一望看一支絕對已全力以赴的日本隊，他們以無比勇氣戰鬥，而我完全了解吃下這種敗仗是何等痛苦。」

「當然我在內心已經慶祝，因為我的責任和目標是帶領巴西隊出線，然而我在足球圈打滾多年，歷盡勝利和心碎，有時尊敬對手的最佳方式，就是在最重大的時刻保持謙遜。」安帥續稱，「日本隊讓我們在95分鐘吃盡苦頭，他們值得我們的尊重，而不是誇張的慶祝。巴西隊晉級了，但我們必須進步。今晚我們會慶祝過關，惟明天便要努力工作，因為世界盃最辛苦的階段才剛剛開始。」

如果超級冷靜是種超能力 他其實還有另一種

當比賽結束，看着一班泣不成聲的日本球員，安察洛堤走到他們身邊逐一安慰，谷口彰悟坐在草地上痛哭，他慈愛地摸一摸他的頭。不少人說，極度冷靜猶如安察洛堤的超能力，其實他基於同理心而帶來的超強人緣，以及無論在任何球會、球隊均能擺平老闆、高層、球星之間的種種矛盾與問題，人際手腕同樣達到「超能力」的級數。

巴西隊陣中從不欠缺天份與激情，這支5屆冠軍得主對上一次奪冠已經要數到2002年，今屆破釜沈舟歷來首次以「外人」帶隊，高薪聘請安察洛堤，就是希望以巴西的熱情，結合安帥的冷靜，期望再次捧起大力神盃。這一代的巴西，跟昔日天才橫溢的年代相去甚遠，實在需要一個好教練，提高爭勝本錢，而單是今場對日本一仗，相信安帥已值回這份冠絕決賽周教練的千萬歐元年薪高人工。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

點擊▶️ 2026世界盃官方積分榜連結

睇波必備：

世界盃2026即時賽果+小組積分榜｜淘汰賽晉級形勢即時更新

世界盃2026直播賽程時間表

25場免費直播賽程

決賽周48隊名單+104場全部賽程

更多深度足球人物故事：

世界盃2026人物誌︱麥湯米尼成蘇格蘭巨星 離開曼聯配角變主角

世界盃2026人物誌︱庫拉索門將獲美斯欣賞 對德國又輸7球仍高興

美國隊兩對父子兵 雷拿入球化解兩大足球家族情仇︱世界盃2026

法國製造的摩洛哥18歲中場 大師級演出令迪甘斯捱鬧︱世界盃2026

世界盃2026︱十個不可錯過的新星 新世代球王隨時誕生

科特迪瓦新星圓夢一刻念亡妹 長文憶往事極催淚︱世界盃2026

烏達夫後備起孖救德國 大齡國腳由丁組掙扎變救星︱世界盃人物誌