世界盃2026｜摩洛哥補時追平　互射12碼淘汰荷蘭　加普入波獻亡兒

2026世界盃32強淘汰賽，荷蘭與摩洛哥兩強相遇。摩洛哥在全場進攻更入肉情況下，於下半場72分鐘被變陣後的荷蘭隊加普（Cody Gakpo）先射入1球。伊沙迪奧普（Issa Diop）90分鐘追平，雙方法定時間及加時後仍打成1：1。

互射十二碼中，摩洛哥在先射失情況下，以3：2反勝荷蘭。



荷蘭今場變陣，由常用的4後衛改為5後衛，由雲迪積克（Virgil van Dijk）領銜尼敦阿基（Nathan Aké）、雲赫基（Jan Paul van Hecke）、雲迪雲（Micky van de Ven）、杜費斯（Denzel Dumfries）組成後防線。比賽初段雙方較為謹慎，不過身體對抗激烈。摩洛哥賽中段進攻端發力，華布根（Bart Verbruggen）接連撲出艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）頭槌與夏基美（Achraf Hakimi）大禁區線上勁射。荷蘭方面，雲迪雲遠射被耶辛尼保奴（Yassine Bounou）托出底線。上半場雙方暫時戰成0：0和。

上半場摩洛哥進攻更加入肉。（路透社）

下半場，摩洛哥進攻比荷蘭更入肉，奧拿希（Azzedine Ounahi）送直線，夏基美窄角度勁射中橫樑，夏基美在右路頻繁前插，奧華比（Mohamed Ouahbi）幾乎將他當右翼鋒用。摩洛哥一度獲得4個連續角球機會，夏基美前兩次將球斬向前門柱位置，頗具威脅。

夏基美下半場在進攻端表現相當出色。（路透社）

飲水時間後，荷蘭變陣，抽走後衛尼敦阿基，換上一個中場與一個前鋒古普美拿斯（Teun Koopmeiners）、韋格賀斯（Wout Weghorst），變回4後衛陣型。第1波進攻便取得成效，杜費斯（Denzel Dumfries）帶球疾進過程中倒地將球鏟給中路隊友加普，後者將球捅入，荷蘭1：0領先。加普入球後淚流滿面，隊友紛紛向前送上安慰，事因加普與女友的第2個小朋友前幾日不幸夭折，加普無暇顧及家事，堅持留隊備戰。

91分鐘，3分鐘前剛剛後備入替的基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）傳中，身高1米94的伊沙迪奧普後插上頭槌頂入，最後時刻追和比數1：1。雙方在最後補時階段對於球權真古董相當激烈，雙方法定時間內戰成1：1，進入加時賽。

迪奧普最後時刻頭槌追和比數將比賽拖入加時。（路透社）

加時賽上半場，摩洛哥依然是更有攻勢的一方，拉希美（Soufiane Rahimi）chop過防守人後射門被華布根（Bart Verbruggen）擋出。隨後比賽時間，雙方以穩為主，在沒有絕對優勢能拿下對方的情況下，兩隊都想將比賽拖至互射十二碼。

互射十二碼大戰在靠近荷蘭球迷區的半場進行，荷蘭率先上場主罰，古普美拿斯腳法把控較好，射入靚角度，艾拿奧爾射中門楣，荷蘭1：0摩洛哥。第2輪，基爾圖特亞射中門柱，華布根沒有抱穩拉希美射門，足球滾入門線內，荷蘭1：1摩洛哥。第3輪，韋格賀斯、基斯迪尼泰比均射入。第4輪，添巴射偏，夏基美射門亦擊中門柱，今輪一起罰失。最後一輪，保奴單手拍走森馬維罰球，沙巴利操刀命中，荷蘭2：3摩洛哥。摩洛哥在最後法定時間追和比數，在互射十二碼中反勝荷蘭，晉級16強。

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世界盃2026｜32強淘汰賽走線圖