名古屋亞運．劍擊｜港隊24人遴選名單出爐 張家朗四戰亞運爭衛冕
劍擊是港隊亞運的獎牌庫，上屆杭州亞運由張家朗摘下史上第一金，共獲1金1銀7銅的佳績。中國香港劍擊總會日前公布24人遴選名單，當中張家朗﹑蔡俊彥﹑佘繕妡等星將齊齊入選，其中7名港將首度出戰亞運會。
香港劍擊隊在上屆的杭州亞運獲得1金1銀7銅，張家朗獲得劍擊亞運第一金，當時由江旻憓領軍的女子重劍團體則摘銀。
名古屋亞運將於9月開鑼，香港劍擊隊的24人遴選名單出爐，名單與香港世錦賽的陣容相若，當中男子花劍的張家朗﹑重劍的方凱申及朱嘉望，即將四度征戰亞運舞台，當中張家朗力爭蟬聯金牌。另外，同樣有7名港將首度參加亞運，包括「兄弟檔」的梁天晴﹑梁千雨﹑「細孖」何承謙﹑應屆亞青冠軍何柏霖﹑梁雅蕾﹑吳海諦及劉綺程。
港隊男花最受外界注目，兩大星將張家朗﹑蔡俊彥攜手出戰個人賽，力爭為港隊衝金，團體賽則夥拍梁千雨及何承謙兩名師弟。男子重劍是唯一與上屆派出相同的陣容的劍種，方凱申取代何瑋桁，與吳浩天一同參加個人賽，三子聯同劉昊峯戰團體賽。
名古屋亞運香港劍擊隊遴選名單
男子花劍
蔡俊彥 (個人及團體賽)
張家朗 (個人及團體賽)
何承謙 (團體賽) *
梁千雨 (團體賽) *
女子花劍
陳諾思 (個人及團體賽)
鄭曉為 (個人及團體賽)
符妤名 (團體賽)
梁雅蕾 (團體賽)*
男子重劍
方凱申 (個人及團體賽)
吳浩天 (個人及團體賽)
何瑋桁 (團體賽)
劉昊峯 (團體賽)
女子重劍
佘繕妡 (個人及團體賽)
陳渭泠 (個人及團體賽)
吳海諦 (團體賽)*
朱嘉望(團體賽)
男子佩劍
何柏霖 (個人及團體賽) *
陳樂熹 (個人及團體賽)
何思朗 (團體賽)
梁天晴 (團體賽)*
女子佩劍
薛雅齊 (個人及團體賽)
梁洛文 (個人及團體賽)
劉綺程 (團體賽)*
朱詠翹 (團體賽)
*為首次出戰亞運
愛知名古屋亞運 劍擊項目賽程
9月22日（星期二） 男子花劍及女子重劍個人賽
9月23日（星期三） 男子佩劍及女子花劍個人賽
9月24日（星期四） 男子重劍及女子佩劍個人賽
9月25日（星期五） 男子花劍及女子重劍團體賽
9月26日（星期六） 男子佩劍及女子花劍團體賽
9月27日（星期日） 男子重劍及女子佩劍團體賽
劍擊港隊亞運會歷屆成績
2023年杭州亞運
男子花劍個人賽金牌 張家朗
女子重劍團體賽銀牌 江旻憓/佘繕妡/陳渭泠/朱嘉望
男子花劍個人賽銅牌 蔡俊彥
女子重劍個人賽銅牌 江旻憓
女子花劍個人賽銅牌 陳諾思
男子重劍個人賽銅牌 何瑋桁
男子花劍團體賽銅牌 張家朗/蔡俊彥/楊子加/崔浩然|
女子花劍團體賽銅牌 陳諾思/符妤名/鄭曉為/關渝澄
男子重劍團體賽銅牌 何瑋桁/方凱申/吳浩天/劉昊峯
2018年印尼雅加達亞運
男子花劍個人賽銀牌 崔浩然
男子花劍團體賽銀牌 張家朗/蔡俊彥/崔浩然/楊子加
女子花劍個人賽銅牌 廖恩尉
男子佩劍個人賽銅牌 羅浩天
女子重劍個人賽銅牌 江旻憓
男子花劍個人賽銅牌 張家朗
女子重劍團體賽銅牌 江旻憓/佘繕妡/連翊希/朱嘉望
男子佩劍團體賽銅牌 林衍聰/羅浩天/李澤峰/陳智軒
2014年韓國仁川亞運
女子重劍個人賽銅牌 江旻憓
女子花劍個人賽銅牌 連寶香
男子佩劍個人賽銅牌 林衍聰
男子花劍團體賽銅牌 張小倫/崔浩然/楊子加/張家朗
男子佩劍團體賽銅牌 林衍聰/羅浩天/陳智軒/甄侃斌
女子花劍團體賽銅牌 連寶香/廖恩尉/張楚瑩/鄭曉霖
女子重劍團體賽銅牌 楊翠玲/江旻憓/朱嘉望/連翊希
女子佩劍團體賽銅牌 何笑妍/歐倩瑩/林衍蕙/張藝馨
2010年廣州亞運
女子重劍個人賽銅牌 楊翠玲
女子佩劍團體賽銅牌 歐倩瑩/歐陽慧心/方怡德/林衍蕙
女子花劍團體賽銅牌 鄭曉為/張顥瓊/劉曉為/連寶香
女子重劍團體賽銅牌 鄭玉嫻/張淅蕾/呂慧妍/楊翠玲
男子花劍團體賽銅牌 張小倫/朱詠康/劉國堅/顏冠一