名古屋亞運．劍擊｜港隊24人遴選名單出爐　張家朗四戰亞運爭衛冕

劍擊是港隊亞運的獎牌庫，上屆杭州亞運由張家朗摘下史上第一金，共獲1金1銀7銅的佳績。中國香港劍擊總會日前公布24人遴選名單，當中張家朗﹑蔡俊彥﹑佘繕妡等星將齊齊入選，其中7名港將首度出戰亞運會。



香港劍擊隊在上屆的杭州亞運獲得1金1銀7銅，張家朗獲得劍擊亞運第一金，當時由江旻憓領軍的女子重劍團體則摘銀。

名古屋亞運將於9月開鑼，香港劍擊隊的24人遴選名單出爐，名單與香港世錦賽的陣容相若，當中男子花劍的張家朗﹑重劍的方凱申及朱嘉望，即將四度征戰亞運舞台，當中張家朗力爭蟬聯金牌。另外，同樣有7名港將首度參加亞運，包括「兄弟檔」的梁天晴﹑梁千雨﹑「細孖」何承謙﹑應屆亞青冠軍何柏霖﹑梁雅蕾﹑吳海諦及劉綺程。

張家朗上屆摘下史上第一金，今屆第四度出戰爭衛冕。（資料圖片／楊宇翹攝）

港隊男花最受外界注目，兩大星將張家朗﹑蔡俊彥攜手出戰個人賽，力爭為港隊衝金，團體賽則夥拍梁千雨及何承謙兩名師弟。男子重劍是唯一與上屆派出相同的陣容的劍種，方凱申取代何瑋桁，與吳浩天一同參加個人賽，三子聯同劉昊峯戰團體賽。

名古屋亞運香港劍擊隊遴選名單



男子花劍

蔡俊彥 (個人及團體賽)

張家朗 (個人及團體賽)

何承謙 (團體賽) *

梁千雨 (團體賽) *



女子花劍

陳諾思 (個人及團體賽)

鄭曉為 (個人及團體賽)

符妤名 (團體賽)

梁雅蕾 (團體賽)*



男子重劍

方凱申 (個人及團體賽)

吳浩天 (個人及團體賽)

何瑋桁 (團體賽)

劉昊峯 (團體賽)



女子重劍

佘繕妡 (個人及團體賽)

陳渭泠 (個人及團體賽)

吳海諦 (團體賽)*

朱嘉望(團體賽)



男子佩劍

何柏霖 (個人及團體賽) *

陳樂熹 (個人及團體賽)

何思朗 (團體賽)

梁天晴 (團體賽)*



女子佩劍

薛雅齊 (個人及團體賽)

梁洛文 (個人及團體賽)

劉綺程 (團體賽)*

朱詠翹 (團體賽)



*為首次出戰亞運



愛知名古屋亞運 劍擊項目賽程

9月22日（星期二） 男子花劍及女子重劍個人賽

9月23日（星期三） 男子佩劍及女子花劍個人賽

9月24日（星期四） 男子重劍及女子佩劍個人賽

9月25日（星期五） 男子花劍及女子重劍團體賽

9月26日（星期六） 男子佩劍及女子花劍團體賽

9月27日（星期日） 男子重劍及女子佩劍團體賽



劍擊港隊亞運會歷屆成績



2023年杭州亞運

男子花劍個人賽金牌 張家朗

女子重劍團體賽銀牌 江旻憓/佘繕妡/陳渭泠/朱嘉望

男子花劍個人賽銅牌 蔡俊彥

女子重劍個人賽銅牌 江旻憓

女子花劍個人賽銅牌 陳諾思

男子重劍個人賽銅牌 何瑋桁

男子花劍團體賽銅牌 張家朗/蔡俊彥/楊子加/崔浩然|

女子花劍團體賽銅牌 陳諾思/符妤名/鄭曉為/關渝澄

男子重劍團體賽銅牌 何瑋桁/方凱申/吳浩天/劉昊峯



2018年印尼雅加達亞運

男子花劍個人賽銀牌 崔浩然

男子花劍團體賽銀牌 張家朗/蔡俊彥/崔浩然/楊子加

女子花劍個人賽銅牌 廖恩尉

男子佩劍個人賽銅牌 羅浩天

女子重劍個人賽銅牌 江旻憓

男子花劍個人賽銅牌 張家朗

女子重劍團體賽銅牌 江旻憓/佘繕妡/連翊希/朱嘉望

男子佩劍團體賽銅牌 林衍聰/羅浩天/李澤峰/陳智軒



2014年韓國仁川亞運

女子重劍個人賽銅牌 江旻憓

女子花劍個人賽銅牌 連寶香

男子佩劍個人賽銅牌 林衍聰

男子花劍團體賽銅牌 張小倫/崔浩然/楊子加/張家朗

男子佩劍團體賽銅牌 林衍聰/羅浩天/陳智軒/甄侃斌

女子花劍團體賽銅牌 連寶香/廖恩尉/張楚瑩/鄭曉霖

女子重劍團體賽銅牌 楊翠玲/江旻憓/朱嘉望/連翊希

女子佩劍團體賽銅牌 何笑妍/歐倩瑩/林衍蕙/張藝馨



2010年廣州亞運

女子重劍個人賽銅牌 楊翠玲

女子佩劍團體賽銅牌 歐倩瑩/歐陽慧心/方怡德/林衍蕙

女子花劍團體賽銅牌 鄭曉為/張顥瓊/劉曉為/連寶香

女子重劍團體賽銅牌 鄭玉嫻/張淅蕾/呂慧妍/楊翠玲

男子花劍團體賽銅牌 張小倫/朱詠康/劉國堅/顏冠一

