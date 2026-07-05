世界盃2026｜法國屢遭巴拉圭侵犯被無視　麥巴比霸氣反擊骯髒足球

2026世界盃16強，奪冠大熱門法國於美國費城高溫下迎戰巴拉圭，憑隊長麥巴比（Kylian Mbappé）下半場射入十二碼，以1：0險勝晉級8強。整場比賽的焦點落在巴拉圭頻頻使出的骯髒小動作上，法國不斷遭到「粗野攔截」兼「暗算」，而當值球證毫無表示，創出巴拉圭全場「零黃牌」的荒謬數據，僅完場後雙方有衝突時始獲黃牌。



巴拉圭試圖以各種方法激怒法國隊，開賽初期已見端倪，麥巴比在快速推進中被安達斯古巴斯（Andrés Cubas）從後拉跌，兩人隨即發生推撞，在隊友勸解下分開，球證僅判給法國定位球，無出示黃牌。

麥巴比遭到犯規後一度情緒激動向對方討要說法。（路透社）

或是巴拉圭球員眼見球證尺度寬鬆，更變本加厲，麥巴比、古迪（Jules Koundé）先後遭到同一名巴拉圭球員在無球爭搶下甩手擊倒，加拉薩（Matías Galarza）錄得全場最多的3次犯規。麥巴比更遭古巴斯蓄意踢小腿報復，以上行為烏茲別克球證Ilgiz Tantashev及VAR團隊全無表示。甚至下半場後備入替的杜伊（Désiré Doué）在禁區內被迪亞高高美斯（Diego Gómez）絆倒，球證起初亦未判罰，後來經VAR提示後才判給法國十二碼。巴拉圭球員還圍繞在十二碼點附近騷擾麥巴比射球。

麥巴比今場比賽經常受到額外「關照」。（路透社）

法國主帥迪甘斯賽後品評巴拉圭踢法時盡顯個人情商之高：「比賽並不輕鬆，如果我們能把握住最後兩次機會，比賽會輕鬆好多。但巴拉圭使出了渾身解數，他們的足球風格或許不是最吸引球迷的，但他們充滿侵略性。」

法國今場領到3面黃牌，雖然法國球員犯規動作較大，被罰無可厚非，但對手全場陰招不斷，換作其他球證執法，巴拉圭隨時已吃下2至3面紅牌，而今場球證與VAR完全無視巴拉圭球員犯規。由於球證不作為，導致兩隊在結束後爆發小規模衝突。

雙方多次爆發小規模衝突。（路透社）

幸好法國球員並未中招，能夠較好控制情緒，麥巴比甚至化身「笑面虎」，用露齒笑去面對多次兇狠犯規與不公判罰。主帥迪甘斯在賽後訪問中亦提到對麥巴比的保護，「在2018年對烏拉圭的比賽中，我不得不將麥巴比換下，因為他們經常踢他。今場比賽晚上，我讓後備席上最強壯的兩名球員在比賽最後階段立刻上前保護他，因為比賽勝負難料，我不想損失任何球員。我擁有一支團結一致、心態極佳的團隊。我們和很多球隊一樣，也遇到了困難，但我們做所有必要的事情。」

迪甘斯在今場比賽中，較好地控制與引導法國球員保持冷靜。（路透社）

法國實力始終更加出眾，即使面對對方的挑釁，麥巴比亦展現出應有的成熟，他於賽後霸氣回應：「他們以為我們會穿著燕尾服上場，踢出賞心悅目的足球。但事實並非如此，我們也知道怎麼踢骯髒的足球。如果需要弄污雙手，我們願意這樣做。即使在骯髒的比賽中，我們也更勝一籌。他們試圖擾亂我們的節奏，但我們才是真正讓他們心神不寧的人。」