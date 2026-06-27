世界盃2026｜迪比利32分鐘戴帽世盃史上第二快　法國鋒線輪流發威

法國前鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）於世界盃2026分組賽末輪對陣挪威的比賽中，半場32分鐘便上演「帽子戲法」，帶領法國以4：1狂勝挪威，昂首晉級。



首戰表現乏善可陳、踢了80分鐘「交白卷」的迪比利，曾惹來外界狠批。反觀隊長麥巴比（Kylian Mbappé）與小將奧利斯（Michael Olise）在首戰齊齊建功，助法國旗開得勝，更顯得迪比利狀態低迷。主帥迪甘斯（Didier Deschamps）繼續投下信任一票，迪比利亦迅速調整心態，在次輪對伊拉克的關鍵戰中交出「1入球、1助攻」回勇表現，才令質疑聲音暫時停歇。

迪比利在對陣挪威比賽中上演帽子戲法。（路透社）

直到末戰對挪威，上半場成為迪比利的個人舞台，外界才真正看到與「金球先生」名號相匹配的表現。迪比利獨中三元幫助法國半場以3：1領先挪威。下半場迪比利僅踢了20分鐘，被巴高拿（Bradley Barcola）換下。

在迪比利今場上陣的65分鐘，從第7分鐘入第1球到第32分鐘射入第3球，用時25分鐘完成帽子戲法，為法國世界盃歷史上最快「戴帽」、世界盃歷史上第二快完成帽子戲法紀錄的球員，僅次於1954年奧地利球員Erich Probst的24分鐘紀錄。迪比利成為法國隊上第3位在世界盃上單場打入3球的球員，今次亦是他個人職業生涯中的第4次帽子戲法，目前暫時上升至射門榜次席，僅1球落後於美斯（Lionel Messi）。

這場大勝最令外人覺得恐怖的，是法國展現出深不可測的板凳深度與進攻套路，此役向世界球壇發出了最強警告：法國陣中絕不止擁有一個進攻核心，麥巴比今場亦交出兩個助攻表現。前場3箭頭中，惟奧利斯今場僅三次射門，表現稍遜於兩位「師兄」，暫未有爆發性數據。

迪比利賽後表示：「我們渴望贏得每一場比賽，我們會保持專注，因為接下來的比賽會更加艱難。場上和後備席上都有很多優秀的球員。而且我們前鋒之間的溝通亦更加順暢，我們彼此更加了解，這很好，我們必須繼續保持這種勢頭。我需要保持專注，重要的事情還在後面。」

法國恐怖之處在於，前場多名球員均能擔當起進攻核心。（路透社）

迪比利反復強調要保持專注，因為法國小組首名晉級32強後，正等待最佳小組第三名決出。然而可以預見的是，第1輪淘汰賽過關之後，法國極有機會在16強與德國相遇，歐洲兩大傳統豪門的對決提前上演，意味在殘酷的淘汰賽賽制下，兩大爭標熱門最終「只能活一隊」進入到8強。