世界盃2026｜兩大巨星隔空較量　麥巴比再創紀錄　夏蘭特近射奠勝

你絕殺，我梅開二度，是艾寧夏蘭特（Erling Haaland）與麥巴比（Kylian Mbappe）在今屆世界盃的寫照，兩大射手所屬的法國與挪威同組，連續四個賽日一同出戰，二人在32強分別建功，繼續隔空較量，在神射手榜續佔前列。



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同處世界盃I組的法國與挪威，當代兩大球星夏蘭特與麥巴比有望同場交手，惟夏蘭特該仗休息。兩人在32強淘汰賽繼續隔空較量，挪威在末段與科迪特瓦打成1：1，夏蘭特近射建功，為挪威奠定勝局。

麥巴比緊接登場，這名法國隊長食過詐糊中過柱，上半場末段禁區突破建功，下半場再接應奧利斯的妙傳梅開二度，助法國奠定勝局。

夏蘭特﹑麥巴比各有進賬，神射手榜競爭繼續激烈，麥巴比與美斯同樣累積6球，這名法國球星助攻數較多，暫列榜首；夏蘭特則以5球位列第三。

麥巴比再次梅開二度，史上射手榜升上次席。（路透社）

麥巴比成史上世盃淘汰賽入球最多球員

麥巴比再次梅開二度，三屆世界盃18場披甲，累積18球，場均攻入一球，史上射手榜升上第二位，僅次於19球的美斯，麥巴比同時以10球，超越「大哨」朗拿度及李安尼達斯（Leônidas），成為世盃淘汰賽史上入球最多的球員。

「當入球愈多，排名當然向上升，這都不是什麼新事物，我相信美斯也會繼續入球，所以我不會太專注太多，我比較在意接下來的對手。」麥巴比賽後強調，與球隊走到最遠，在決賽日重返新澤西球場，嘗試爭取高舉世界盃。

麥巴比把入球數字先放在一邊，最重要是幫助法國隊衝冠。（路透社）

不想加時而入球 挪威史上淘汰賽首勝

夏蘭特在個人首屆世界盃中，三戰攻入5球，延續其國家隊入球走勢，13場攻入驚人的25球。「我就快累死了，我不想戰至加時，所以我告訴自己要入波....」夏蘭特賽後笑言，相隔28年再戰淘汰賽，取得勝仗對國家意義重大，這是歷史性的一刻。」

「他（夏蘭特）是世上最佳的射手，無庸置疑，他今天的參與不多，但少數機會即可轉化為入球，有他在陣中令全隊上下都變得鎮定。」挪威主帥蘇巴根對夏蘭特讚譽有嘉。

夏蘭特能否與美斯﹑麥巴比競逐神射手殊榮，下圈對巴西十分關鍵，這名挪威尖刀坦言：「淘汰巴西機會不大.....」話雖如此，挪威上次在1998年世界盃與巴西交手，當時以2：1取勝，其餘三次友賽交手，挪威同樣不敗，但最近一次碰頭已經是2006年。

夏蘭特13場國際賽連續攻入25球。（路透社）

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢