世界盃｜夏蘭特連發多條中文動態慶挪威晉級　配樂《挪威的森林》

2026美加墨世界盃如火如荼，除了球場上的激烈交鋒，球星在社交平台的互動同樣充滿驚喜。挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）開通個人微博及抖音帳號，在拍攝涼茶廣告時，選用台灣搖滾天王伍佰的經典金曲《挪威的森林》作為背景音樂，被網民瘋傳。在挪威擊敗巴西首次晉級世界盃8強後，他又連發多條中文動態，仍然選用《挪威的森林》做配樂，將洗腦貫徹到底。



拍攝內地涼茶廣告 配樂《挪威的森林》成熱話

夏蘭特因接拍內地著名涼茶品牌「王老吉」的魔性洗腦廣告而成為普通話網絡熱話。近日，為了配合世界盃期間與球迷互動，他大舉進駐內地社交平台。在其發布的系列中文動態中，夏蘭特身穿挪威國家隊戰衣，在風景如畫的湖邊展示招牌的打坐冥想動作，並配上「Getting closer、坐等上場」以及「追球的夏天」等充滿內地網絡文化色彩的字眼。

這些動態中，最矚目的莫過於影片配樂。夏蘭特在抖音及微博的版本中，直接使用伍佰名曲《挪威的森林》，完美將自己的國籍與華語流行金曲「玩梗」結合。大批球迷聞風而至，紛紛在留言區引用歌詞打卡，「雖然我沒去過挪威，但我知道那裏湖面總是澄清，空氣充滿寧靜」、「伍佰老師的影響力已經衝出亞洲，連魔人布歐都被圈粉」（魔人布歐是日漫七龍珠的角色，夏蘭特因體型得此稱呼）。

夏蘭特因體型得魔人布歐的稱呼。（路透社）

貫徹洗腦到底 多條動態以《挪威的森林》配樂

事實上，在8強賽前，外界並不看好實力稍遜的挪威。然而，當挪威爆冷淘汰巴西，首次晉級8強，夏蘭特興奮地連發多條中文動態，「28年的等待，一切太值」、「Well well well 誰曾想呢」、「我們還沒到回家的時候」，他隨後更上載一條賽後更衣室瘋狂慶祝的影片，同樣以《挪威的森林》作背景音樂，實行將洗腦玩梗「玩到底」。

挪威選手夏蘭德在比賽後慶祝挪威晉級世界盃八強。（路透社）

現年25歲的夏蘭特效力英超球會曼城，身價高達2億歐元，是次率領挪威出戰世界盃備受注目。隨着他在網絡上大展幽默細胞，不少原本非曼城或挪威的球迷也直呼「莫名被圈粉」。挪威在分組賽表現亦相當亮眼，夏蘭特場內場外的魔性魅力，無疑成為今屆世界盃一大亮點。