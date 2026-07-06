世界盃2026｜FIFA暫緩巴洛根停賽比利時斥不公　有先例C朗曾受惠

國際足協（FIFA）宣布，美國隊主力前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在世界盃32強對波斯尼亞中領紅牌本應按例自動停賽1場，現判予緩刑1年執行，令他可以在16強對比利時一戰上陣。



巴洛根在對波斯尼亞的32強賽事下半場一次爭球時，踩中對方後衛梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）腳跟腱，主球證在觀看VAR慢鏡後，認定其屬於「嚴重犯規」，直接出示紅牌將其驅逐。

巴洛根在美國對波斯尼亞32強賽下半場，因踢中梅哈利莫域跟腱被出示紅牌驅逐離場。（路透社）

據朼連美國白宮賽後亦致電FIFA要求重新審視決定，隨後FIFA發聲明，推翻了巴洛根的紅牌處罰：「根據國際足協紀律條例第27條，對巴洛根的停賽處罰暫緩執行，緩期一年。如果在緩期內巴洛根再次犯下性質和嚴重程度相似的違規行為，則暫停處罰將被撤銷，並執行原處罰，但不得妨礙對新違規行為施加任何額外處罰。」

FIFA決定對巴洛根紅牌緩期一年執行，因此巴洛根能夠出戰與比利時的16強戰。（路透社）

作為美軍陣中的頭號尖刀，巴洛根今屆賽事已斬獲3個入球。他及時獲准「復出」助陣，無疑令美國大有機會繼2002年後再度殺入世界盃8強。美國總統特朗普在推特上表示：「感謝國際足協做出了正確的決定，扭轉了一個極大的不公。」

比利時一方對此強烈反對，比利時足總隨即發表嚴正聲明，對FIFA的決定表示「極度震驚」，並直斥此舉與世界盃本身的賽事規則「直接抵觸」。

比利時皇家足球總會斥FIFA不公平。（Royal Belgian FA網站）

國際足協紀律條例第27條規則：「FIFA可以決定全部或部分中止執行紀律處分。通過中止執行處罰，FIFA將對受處罰者處以1至4年的緩刑期。」

根據美國權威傳媒ESPN報道，此前C朗拿度（Cristiano Ronaldo）曾在世界盃外圍賽因粗暴行為被判停賽3場，FIFA其後暫緩執行最後兩場，確保他能趕及在決賽周分組賽首戰披甲。阿根廷後衛奧達文迪（Nicolas Otamendi）及厄瓜多爾中場摩西斯卡些度（Moises Caicedo），今年4月亦曾因外圍賽紅牌獲FIFA「延期執行停賽」，得以順利出戰分組揭幕戰。