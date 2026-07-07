世界盃2026｜西班牙補時絕殺葡萄牙　C朗飲恨告別世盃舞台

撰文：蕭通
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2026世界盃（FIFA World Cup 2026）繼續進行16強賽事，於本港時間周二（7月6日）凌晨上演「雙牙大戰」，結果由C朗拿度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙，以0：1敗於宿敵西班牙，無緣晉級8強，西班牙下場將會對美國或比利時的勝方。
C朗賽前表示，今屆是其職業生涯的最後一屆世界盃，這場落敗也成為他最後一場世盃賽事。

上半場，西班牙在初段率先掌握攻勢。於8分鐘，奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）曾經單刀射門，但未能取得入球。C朗之後曾於禁區右邊起腳攻門，但被對手門將烏尼西蒙（Unai Simon）將球撲出底線。其後，耶馬（Lamine Yamal）、阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）都曾攻門，均被葡萄牙門將迪奧高哥斯達（Diogo Costa）撲出。

圖為2026年7月6日世界盃16強賽事， 米基爾馬連奴（Mikel Merino）在下半場取得入球。（Reuters）

葡萄牙在逐漸適應比賽節奏後，曾多次快速反擊。其中於36分鐘，祖奧菲歷斯（Joao Felix）在底線頭槌回傳，背向龍門的C朗用腳面攻門，惜被烏尼西蒙接實。

經過45分鐘激烈攻防，加上6分鐘補時，兩軍半場仍打成0：0。

西班牙米基爾馬連奴補時絕殺，助球隊淘汰葡萄牙晉級8強。（路透社）

換邊後，兩軍戰情膠着。至補時1分鐘，米基爾馬連奴（Mikel Merino）在費蘭度托利斯（Fernando Torres）助攻下破網，為西班牙奠下勝局。

西班牙米基爾馬連奴補時絕殺，助球隊淘汰葡萄牙晉級8強。（路透社）

41歲的C朗拿度參加過6屆世界盃，他在分組賽對烏茲別克一仗入球，成為首個在六屆世界盃都有入球的球員。 今屆他以3個入球完結賽事，參加6屆世盃共射入11球，與匈牙利名宿高錫斯（Sándor Kocsis）及德國名將奇連士文（Jürgen Klinsmann）並列總排行榜第9名。

C朗拿度踢畢人生最後一場世界盃賽事，黯然落淚不捨離場。（路透社）
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