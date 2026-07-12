世界女排聯賽香港站｜加拿大3：1挫多明尼加　參加五季首闖總決賽

相隔3年再度訪港出戰世界女排聯賽（Volleyball Nations League，簡稱VNL）的加拿大，今年成為不可忽視的黑馬，先擊退中國隊，然後與勁旅意大利打足五局憾負。加拿大煞科日面對多明尼加共和國，兩大得分主力雲莉琪（Kiera Van Ryk）和格莉（Alexa Gray）繼續穩定輸出，分別貢獻21分及20分，領軍以3：1力挫多明尼加，取得香港站的第三站，同時奠定月底總決賽的席位，首度晉身澳門舉行的決賽周。

採訪及攝影：陳綵瑤、夏家朗



加拿大成為另一支晉身世界女排聯賽總決賽的球隊。（夏家朗攝）

三星期的世界女排聯賽小組賽來到尾聲，中國女排以東道主身份獲得總決賽資格，加上美國、意大利、巴西和土耳其已穩奪席位。來到香港站最後一日，取得總決賽參賽席位的球隊再添一支。

香港站接連擊敗中國隊及比利時的加拿大，日前領先兩局下遭意大利逆轉，今日（12日）面對多明尼加共和國，主力格莉（Alexa Gray）與雲莉琪（Kiera Van Ryk）領軍，兩大得分主將首局領加拿大以25：20取勝，其後領先一局下短暫出現亂流，第二局負多加尼加17：25，幸好及時調整，加拿大再贏25：22及25：18，以3：1力挫對手，雲莉琪貢獻全場最高的21分，格莉則拿下20分，居功至偉。

雲莉琪交出全場最高的21分。（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

加拿大取得香港站的第三場勝仗，亦是今年VNL的第8勝，奠定澳門總決賽的席位，是加拿大女排的一大突破。加拿大自2021年開始參加VNL，首次參賽僅排尾三，翌年稍有改善，排名由第14升至第12名，之後兩年維持第10名。上年的世界女排聯賽，加拿大首星期於主場奪得兩勝，但雲莉琪因個人原因退隊，失去攻擊重心的加拿大實力大跌，往後兩周賽事僅取一勝。

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雲莉琪今年回歸加拿大大軍，夥拍副攻手科布安（Nyadholi Thokbuom）、自由人祖絲（Kacey Jost）、主攻手格莉等好手，加拿大各方面實力提升不少，首星期主場以3：0零封勁敵美國；第二星期在曼谷站又以3：2力挫上屆季軍波蘭。加拿大以成績說話，成為今屆備受觸目的「黑馬」。

加拿大史上首次晉身世界女排聯賽總決賽。（夏家朗攝）

加拿大女排樂在其中。（夏家朗攝）

加拿大在香港站繼續出色表現，取得3勝1負，助她們首度躋身世界女排聯賽總決賽，得分主力格莉賽後表示，首次打入決賽周非常興奮：「我們很開心能晉級決賽，這是我們今屆的目標，之後的目標可以愈來愈高，由晉級決賽周，到準決賽，到冠軍賽，拾級而上。」雲莉琪則被觀眾投票選為本站最受歡迎球員，她形容球迷的喜愛是美好的祝福：「我很感恩我可以在香港站進行球賽，被球迷支持，我也會繼續發揮我最好的表現，讓球迷們享受觀看球賽。」

加拿大主力格莉期望在澳門的總決賽再創佳績。（夏家朗攝）