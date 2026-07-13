世界盃｜高圖爾斯願意續為比利時效力　望增休息時間恢復身體

比利時34歲門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）表示，願意繼續為國家隊效力，但希望未來幾個月能免於徵召。



【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

高圖爾斯在周六（11日）的世界盃8強對西班牙時因傷退下火線。他在世界盃期間曾表示，正在考慮退出國家隊。

不過，這名34歲的門將如今改變想法。自2011年首次為比利時披甲以來，他已代表比利時出場115次。他說，如果能夠減少國家隊賽事安排，將願意繼續披上國家隊戰袍。

比利時門將高圖爾斯。（Reuters）

2026年世界盃八強比利時門將高圖爾斯對陣西班牙場上表現：

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「我已經表達過，希望接下來這一年能夠輕鬆一點。在歐洲國家聯賽期間，我希望留在馬德里，專心恢復身體。這樣一來，拉文斯（Senne Lammens）、彭達斯（Mike Penders）或雲迪活特（Maarten Vandevoordt）都可以獲得出場機會。」

如果比利時足總能夠接受這個安排，我願意繼續留在國家隊。

高圖爾斯在對西班牙一戰因腿部不適被換下，入替他的拉文斯在88分鐘「甩手」讓西班牙攻入致勝球，最終比利時以1：2遭淘汰。

比利時門將高圖爾斯（黃）因腿部不適接受緊急治療。（Reuters）

談及自己提前離場，高圖爾斯直言確實遺憾，但自己感覺大腿四頭肌出現疼痛感。

他繼續說：

其實我還可以繼續守門，但主帥魯迪加西亞（Rudi Garcia）告訴我，如果狀態不是百分百，就會把我換下來。我原本希望繼續比賽，但教練最終決定把我換下。我對此沒有意見，畢竟球隊永遠是第一位。

加西亞因為這個換人而備受爭議，他的合約將在今月底到期，暫未確定會否留任。

比利時足球隊後備門將拉文斯。（Reuters）

對於因失誤而受到外界批評的24歲門將拉文斯，高圖爾斯也給予支持。他說：「當然，Senne（拉文斯）沒能把球抱穩確實很遺憾，但這就是足球。我走過去抱了抱他，在那種時候，其實也沒什麼好說的。」

這只是一次不幸的失誤。Senne是一名非常優秀的門將，未來前途無量。這種經歷只會讓他變得更強大，他不應該為此受到指責，這本來就是足球的一部分。

比利時將休整兩個月，9月26日將對意大利，展開新一屆歐洲國家聯賽征程。

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