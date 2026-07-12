世界盃2026｜英格蘭晉級杜慈照挑剔表現不佳　強調將帥依然和諧

頂着邁阿密30多度高溫，英格蘭與挪威激戰120分鐘，最後憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度，領英軍相隔一屆再闖世界盃四強。縱然如此，英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）仍不太滿意球隊表現，賽後連番挑剔，並指球隊幸運晉級，英軍晉級功臣比寧咸則「冇佢咁好氣」，反擊主帥或許對方不知道情況有多惡劣。



「英挪戰」賽前傳出因酷熱或惡劣天氣延遲開賽，最終按時進行，邁阿密氣溫高達攝氏33度，體感預測達40度，連今屆屢受批評的飲水時間，也對球員們相當重要。

英格蘭艱苦戰足120分鐘，結果由祖迪比寧咸加時上半場近門補中建功，梅開二度，為英軍奠定2：1的勝局，力克挪威晉級4強，將與阿根廷爭入決賽。

高溫下出戰，眾將甚為吃力。（路透社）

英格蘭主帥杜慈也用毛巾抹面。（路透社）

「結果令人滿意，我們打入最後四強.....」英格蘭主帥杜慈賽後把好話說在前頭，「但我不太滿意球隊今仗的表現。」雖然英軍眾將決心十足，但杜慈卻挑剔今仗的細節，「我們今仗的表現讓大家踢得十分辛苦，既鬆散、失誤多、不夠快、不夠靈活，只因我們幸運才可獲勝。」

即使英軍晉級，杜慈依然不滿。（路透社）

杜慈彷彿把英軍的表現說得一文不值，「係呀係呀，事旦啦（Yeah, well, whatever. Whatever）」入球功臣比寧咸賽後似是懶得回應，續指今仗是艱難的一仗，球員們也踢得吃力，並為所有參與其中的球員致以敬意。

比寧咸指杜慈不清楚球場狀況有多差。（路透社）

比寧咸在另一賽後訪問中表示，「或許他（杜慈）不知道在這狀況下出賽，再面對夏蘭特、奧迪加特等強手組成的挪威，是有多困難。」比寧咸認為勝利比一切重要，毋須每一場都是漂亮勝仗，而保持更衣室的正面氣氛同樣關鍵，他對杜慈「僥倖晉級論」不予置評。

（Getty Images）

杜慈強調更衣室依然和諧，全軍上下一心，朝着目標邁進，「我們晉身4強固然重要，但我依然在想方法令球隊的發揮更完美，這不是問題，我和球員們沒有任何隔閡，我愛我的球員。」

杜慈指將帥依然和諧。（路透社）