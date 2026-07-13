世界盃2026阿根廷4強大戰　美斯生涯首遇英格蘭：肯定是特別一戰

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在足球壇屹立逾廿載，已贏盡一切個人和團隊最高榮譽 ，球場上幾乎沒有什麼挑戰他未遇過，不過當阿根廷在2026世界盃4強遇上英格蘭，還是有一個新的第一次——球員生涯首次面對英格蘭。

英格蘭與阿根廷單是足球方面歷來已經有大量「牙齒印」，然而美斯為阿根廷上陣超過200場，竟從未對戰英格蘭，他自言這點會為他帶來額外動力。



世界盃2026︱美斯領阿根廷連續兩屆闖4強，將會生涯首遇英格蘭。（路透社）

2026世界盃4強阿根廷大戰英格蘭 美斯首次面對三獅軍團

談起英格蘭與阿根廷足球場上的歷史，美斯接受阿根廷ESPN訪問時稱，對兩軍在1986年世界盃8強經典一戰（即馬勒當拿「上帝之手」那一場），「我所看到的一切和記憶都是從阿根廷人不斷回看和覆述的影片和照片中得來」。

那一年，馬勒當拿以令人驚嘆的球技讓世人折服，可是面對英格蘭一戰，同時展現魔鬼與天使的一面。一記「上帝之手」為阿根廷先開紀錄，當年沒有VAR複查，球證判入球有效。英格蘭人尚未嬲完，下半場他隨即施展一記60碼狂奔，單人匹馬扭過英格蘭後衛5次（包括畢查被扭過兩次）再射入，獲評世紀金球，領軍2：1晉級，最終亦贏得當屆世界盃。美斯在馬勒當拿大發神威之後一年才出生，未曾親眼目睹這一切，但如每個阿根廷小朋友一樣，從小已經聽過、看過阿根廷當年的種種威水史。

世界盃2026︱阿根廷對瑞士亦要踢足120分鐘。（路透社）

美斯：「我已跟所有球隊對戰過，就只差英格蘭一隊」

美斯即將首次遇上英格蘭，他的感想是，「這隊阿根廷早已習慣面對任何對手，明顯地，對英格蘭會是特別的一戰，因為他們是支強隊，與強隊交手的比賽總是很特別。個人而言，這是我首次遇上他們，我已跟所有球隊對戰過，就只差英格蘭一隊，為了這個原因，也是不錯。」

美斯總結：「我們將會體驗到世界盃4強面對強隊、一支偉大團隊的滋味，我們會再次嘗試以最佳的可能狀態再次出戰。」阿根廷上屆在4強以3：0擊敗克羅地亞，繼而與法國合演一場3：3的史詩式決賽，互射十二碼險勝捧盃。

世界盃2026︱英格蘭與阿根廷是足球場上宿敵，4強對戰很有睇頭。（路透社）

阿根廷淘汰賽全是苦戰 美斯振軍心：這球隊永遠保持信念

今屆來到淘汰賽階段吃盡苦頭，32強戰至加時才擊敗佛得角，16強落後兩球下驚險反勝埃及，8強面對下半場後段十人應戰的瑞士，再次要踢足120分鐘。他在社交媒體分享感受：「我們再次吃盡苦頭，但這支球隊永遠不會停止相信。我們再次置身4強，一起去衝吧！」

哈利卡尼亦稱：「4強對阿根廷，將會是特別的一戰」

英格蘭隊長哈利卡尼不約而言地指出，「數日後4強面對阿根廷，將會是另一場特別的一戰」，他為球隊再次晉身4強感到自豪，形容8強對挪威是場苦戰，對手實力很強，而且天氣又濕又熱，「這就是足球，過程不一定漂亮，但我們找出取勝方法。」

轉任球評的英格蘭前守將米卡李察士（Micah Richards）認為，「英格蘭可以跑動壓制阿根廷，但對手有美斯這個天才在陣，隊友全部甘心為他而戰。每個人都應為這場大戰感到興奮。」

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