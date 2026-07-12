世界盃2026｜安保路插水兩黃變紅成瑞士罪人　主帥痛斥新例太離譜

撰文：胡卉忻
出版：更新：

2026年世界盃8強，瑞士在對陣衛冕冠軍阿根廷的比賽中，下半場本憑藉強勢反撲扳平比分，氣勢如虹。然而第72分鐘，瑞士前鋒安保路（Breel Embolo）一次「插水」舉動，意外觸發了國際足協今屆擴展的VAR「認錯人」新規。主球證經視頻覆核後，撤回原本給予阿根廷球員的黃牌，反向安保路出示第二面黃牌將其逐離場。安保路紅牌葬送好局，10人應戰的瑞士最終在加時賽崩盤，以1：3憾負阿根廷。

效力雷恩的前鋒安保路，本是瑞士場上最活躍、最具威脅的球員，但他情緒起伏大亦是隊中隱憂。上半場末段，他便因向球證過度表達不滿而領受黃牌警告。雖然瑞士半場落後一球，但易邊後成功掌控比賽節奏，逼得主動退守的阿根廷陣腳大亂。第68分鐘，瑞士藉著圍攻之勢由丹尼杜耶（Dan Ndoye）燙射追和比數。當時形勢大好，瑞士絕對有反超前的希望。

安保路上半場曾獲單刀機會，被達米安馬天尼斯撲出。（路透社）

然而僅兩分鐘後，安保路在一次邊線突破時倒地，球證第一反應認為阿根廷守將里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）將其踢跌，出示黃牌警告。後經VAR提示，球證去到場邊翻查錄像，慢鏡頭清晰顯示，安保路在柏利迪斯身體接觸前已經離地起跳，有意「插水」，因此球證作出修正，取消安度柏利迪斯黃牌，將黃牌給予安保路。因安保路此前已被黃牌警告過，累積兩黃一紅被即時驅逐，這亦是世界盃歷史上首度利用「認錯人」機制改判插水引發紅牌出現的罕見案例。

安保路因「插水」領受第二張黃牌，兩黃變一紅被驅逐離場。（路透社）
安保路因「插水」領受第二張黃牌，兩黃變一紅被驅逐離場。（路透社）

犯下大錯的29歲前鋒當場崩潰，流下熱淚，在隊友安慰下黯然離場，他即時意識到自己行為將極大可能摧毀球隊晉級之路。此後比賽，瑞士由極具攻勢的一方轉為全部球員退守至本方大禁區附近死守，儘管他們成功將比賽推入加時，但久守必失，瑞士於加時賽下半場末段連失兩球，最終以1：3出局。

世界盃2026｜阿根廷3：1勝瑞士　艾華利斯加時轟世界波拿達路建功

安保路此次觸發的FIFA最新修訂的條例，受到外界關注與認識。今屆球例規定，若球證出示的紅黃牌判罰了錯誤的球員，VAR有權介入修正。該條例最先使用於美國對陣巴拉圭比賽中，球證先是出示黃牌，判定美國後衛添列姆（Tim Ream）侵犯巴拉圭的阿米朗（Miguel Almiron），隨後經VAR修正後，撤銷添列姆黃牌，給予「插水」的阿米朗黃牌。因此，世界盃上並非無出現過類似情況，不過安保路似乎忘記自己此前已經領受過一張黃牌，最終才釀成嚴重後果，成為比賽轉折點。

安保路紅牌極大程度上葬送瑞士晉級前景。（路透社）

不過，瑞士賽後並不認賬，主帥耶堅（Murat Yakin）賽後怒轟：「這完全無法理解。我知道他們會維護裁判，但這條規則毀了今天的比賽。那張黃牌絕對沒有理由出示，在我看來，這條規則與足球毫無關係，他們出台這樣的規則完全沒有必要，而且非常傷人。」中場球員費奧拿（Remo Freuler）用「一場災難」來形容今次判罰。

瑞士球員難以理解今次判罰。（路透社）
碧咸全家總動員撐英格蘭獨欠他　15歲幼女亭亭玉立︱世界盃2026世界盃2026｜比寧咸追平前皮球疑省中纜線惹爭議　FIFA即發片回應世界盃2026｜英格蘭2：1挪威　比寧咸顯功架　加時補中梅開二度世界盃｜夏蘭特勢成英格蘭防線大患　紐卡素高佬中堅成秘密武器有種Bromance叫夏蘭特與比寧咸　挪威對英格蘭老友變敵人︱世界盃世界盃2026｜英挪射手戰　哈利卡尼盛讚夏蘭特：他是入球機器世界盃｜英格蘭球迷萬人同唱Wonderwall　三大打氣神曲30年進化史世界盃2026｜耶馬3歲弟弟看台慶祝贏波　趣怪舉動變成睇波表情包翼鋒失機累哥倫比亞出局　接死亡恐嚇不回國　防慘劇重演︱世界盃
瑞士足球隊
世界盃
2026世界盃
世界盃賽果消息
足球
足球熱話
世界盃2026決賽周