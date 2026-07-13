世界盃2026｜杜慈批英軍遭比寧咸反駁　將帥失和隊長卡尼高招拆彈

撰文：胡卉忻
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2026世界盃8強戰，英格蘭憑藉中場球星比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度，在加時以2：1驚險反勝挪威，成功殺入4強。然而主帥杜慈（Thomas Tuchel）賽後公開狠批球隊表現，直言球隊晉級只是「好彩」，隨即引來贏波功臣比寧咸公開反駁。
面對將帥意見分歧，隊長哈利卡尼（Harry Kane）展現高EQ出面打圓場，直言主帥只是想激發出球隊的最高水平，並承認英格蘭確實還有更上層樓的空間，同時讚揚比寧咸挺身而出，一次過同時安撫主帥和隊友。

世界盃2026｜杜慈批英格蘭表現，比寧咸不認同。（路透社）

杜慈批評英軍表現　遭比寧咸諷刺：他或不知比賽多艱難

儘管英格蘭繼2018年後再次晉身凖決賽，不過杜慈在結束與挪威一戰賽後表示對英格蘭各方面表現都不滿意，批評球隊缺乏凝聚力與冷靜，指出球隊失誤過多、速度不夠快、表現鬆懈等問題，直言能夠晉級皆因「運氣好」。

杜慈的言論引來英格蘭轟入兩球的「救世主」比寧咸反駁，認為杜慈未能體會比賽的艱苦，「或許他（杜慈）不知道在那種條件下面對夏蘭特、奧迪加特、安東尼奧努沙和索洛夫是什麼感覺。他們不是一支容易對付的球隊，我對他們讚不絕口。」

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世界盃2026｜哈利卡尼承認英格蘭確實尚有改善空間。（路透社）

隊長卡尼打圓場：肯定比寧咸貢獻，承認英格蘭有提升空間

面對兩人之間隱現的火藥味，隊長哈利卡尼隨即發揮領袖本色，試圖緩和氣氛。哈利卡尼表示，他完全理解杜慈的嚴厲，因為大家都知道這支英格蘭的潛力不止於此，他接受傳媒訪問時指出：「當他看到我們訓練，看到我們之間的默契和實力，尤其是我們擁有的球員，我們的進攻方式、一對一能力和技術，他只是想看到我們在比賽中展現出這樣的水平。他比任何人都清楚，事情並沒有那麼簡單，我們面對的是強大的對手和優秀的球隊。他想激發我們的潛能，而我們也知道，我們還有提升的空間。」

哈利卡尼意識到球隊的水平僅偶有展現，對挪威一仗英格蘭未能完全掌控比賽，而球隊有能力做到這一點。「最令人欣慰的是，我們打進準決賽，而且我們仍然感覺自己可以做得更好。我覺得沒必要為此過度興奮，我們展現出很多積極的地方，例如我們對挪威展現團隊防守及攻力，仍創造出一些非常精彩的時刻，而且比寧咸挺身而出，為我們取得兩個入球。」

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世界盃2026｜哈利卡尼認為英格蘭應該掌控比賽。（路透社）

期待對阿根廷一戰　「冠軍是我們缺少的最後拼圖」

英格蘭將於3日後對阿根廷，哈利卡尼對此充滿期待：「這是我們國家隊極其成功的時期，當然，我們想要最終奪冠。這是我們現在所缺少的一塊拼圖，我們正在敲門，我們正準備準決賽和決賽。這是重要的一周，現在我們需要在最後一周左右的時間裡付出更大的努力。最終我們打入了世界盃準決賽，我們必須好好享受這一刻。」

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