世界盃2026｜尼馬出局後在美國狂歡　花費萬金轉戰賭城玩德州撲克

巴西在世界盃16強止步，創下36年來最差戰績。一代球星尼馬（Neymar）在以1：2不敵挪威後淚灑賽場，並宣布退出國家隊。收拾心情的他已開啟狂歡模式，先被拍到與家人遊覽迪士尼，近日更在拉斯維加斯花了一萬美元（約7.8萬港元）報名參加世界撲克大賽（WSOP）。



回顧早前的世界盃16強，巴西以1：2不敵挪威，尼馬在補時階段射入十二碼，但無力回天，他賽後傷心發聲，強調自己已經盡力，順便宣布結束16年國家隊生涯。

尼馬在世界盃出局後淚灑賽場。（路透社）

結束世界盃征程後，尼馬被發現帶同家人現身佛羅里達州的迪士尼樂園，並熱情與球迷打招呼。

迪士尼行程結束不久，對撲克情有獨鍾的他馬不停蹄飛往拉斯維加斯。世界撲克大賽在官方社交媒體上證實，這名巴西巨星亮相WSOP賽場。尼馬擲下一萬美元參賽費，報名參加六人桌無限注德州撲克賽事（6-handed No-Limit Hold'em）。從現場照片可見，桌上的他神情輕鬆，面帶笑容。不過，據撲克傳媒《PokerNews》報道，尼馬首日便被淘汰出局。

尼馬此舉引來網民調侃，巴西球迷認為他將世界盃失利拋諸腦後，海外網民留言「尼馬希望在世界盃上及時被淘汰，以便他參加撲克比賽」、「撲克牌失利的時候有沒有像在球場上般痛苦」。事實上，巴西於日前被拍到僅老將丹尼路（Danilo Luiz）一人隨包機返回巴西，早已招致傳媒與球迷的猛烈炮轟球隊紀律散漫。

尼馬目前效力於巴甲老牌球會山度士，他與球會的合約將於今年12月正式到期。雖然世界盃剛完結，但國內賽事並未給予他太多喘息空間。山度士將於當地時間7月16日（周四）作客戰保地花高。從巴西世界盃出局算起，到巴甲聯賽重開，尼馬整段假期實則只有短短11天。