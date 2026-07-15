世界盃2026｜西班牙37場不敗闖決賽　首場失利反變爭冠吉兆

法國在今屆世界盃所向披靡，四強戰面對西班牙，前線無辦法，後防慌失失，似乎無計可施，最後兩球不敵「狂牛兵團」跌入季軍戰，亦是近年三次大賽全數落敗。

西班牙的國際賽不敗走勢延至37場，追平意大利的紀錄，繼2010年後再闖世盃決賽，當屆首輪分組賽意外不敵瑞士，今屆首場對佛得角和波失分，其後全勝殺入決賽，難道複製16年前的奪冠劇本？



由麥巴比、奧士文尼迪比利領軍的法國，今屆世界盃踢出霸氣，面對西班牙卻霸氣盡失，正選左閘盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）面對耶馬相當吃力，上半場一次大意，解圍前未有察覺耶馬衝前，然後解圍變踢人輸12碼，奧耶沙巴爾建功。迪治尼換邊後依然守不住耶馬，遭對方扣過起腳入網，只是耶馬越位在先。

（路透社）

法國防線面對西班牙反搶同樣手足無措，門將邁治蘭（Mike Maignan）曾經誤傳，加上沙列巴傷出，打亂法國的部署，最後以兩球告負，亦是繼2024年的歐洲國家盃4強、2025年的歐洲國家聯賽4強，連續三項大賽4強不敵西班牙。

西班牙壓制法國獲勝，把國際賽不敗走勢延續至37場，追平2021年意大利的紀錄，當時剛好由西班牙打破對方金身，「狂牛兵團」自2024年至今未嘗一敗。

西班牙相隔16年再闖世界盃決賽。（路透社）

以麥巴比為首的法國，面對西班牙卻無計可施。（路透社）

2010年的南非世界盃，西班牙首度晉身決賽並高舉獎盃，西班牙如今相隔16年再晉決賽，兩屆賽事亦有巧合。西班牙當年分組賽首場對瑞士，意外以0：1告負，其後餘下賽事全勝奪冠；西班牙今屆面對佛得角卻久攻不下，互無紀錄收場，然後未嘗一敗晉身決賽，有望重寫16年前奪冠的美夢。

西班牙2010年首度贏得世界盃。（資料圖片／Getty Images）