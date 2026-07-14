世界盃首次世界排名前4球隊全入4強　法國西班牙阿根廷英格蘭爭冠

世界盃2026進入最後4強階段，出現一個歷屆從未試過的新狀況——準決賽4支球隊剛好正是世界排名頭4位的法國、阿根廷、西班牙和英格蘭。今次亦是繼1990世界盃以來，首次再度出現4強全是前冠軍球隊。

世界盃2026直播賽程

7月15日︱4強

法國 Vs 西班牙｜凌晨 03:00 VIU 99台（免費直播）、Now 618/616台

7月16日︱4強

英格蘭 Vs 阿根廷｜凌晨 03:00 VIU 99台（免費直播）、Now 618/616台



美斯領阿根廷在2022年世界盃第三度封王。（Getty Images）

世界盃2026準決賽4強球隊列陣

世界排名1. 法國（奪冠年份：1998、2018）

世界排名2. 阿根廷（奪冠年份：1978、1986、2022）

世界排名3. 西班牙（奪冠年份：2010）

世界排名4. 英格蘭（奪冠年份：1966）

世界盃2026︱英格蘭雙星比寧咸、哈利卡尼能否領軍時隔60年再度封王？（路透社）

法國前線四重奏進攻火力強大 最具冠軍相

撇開種種球證及VAR判決爭議，今屆4大冠軍熱門大致發揮正常，當中以兩屆冠軍法國表現最具「冠軍相」，畢竟高盧雄雞整體實力確是眾隊之冠，前中後三線全部擁有世界頂級球員，前線擁有麥巴比、奧士文尼迪比利、奧利斯和杜伊，進攻方面最為流暢，防守仍算穩健，雖然分組賽兩度有失球，但晉身淘汰賽後，3場比賽暫時仍未失守。

前隊長迪甘斯領軍下，法國在2018年再次封王，2022年在卡塔爾決賽互射十二碼僅負阿根廷，2026年是迪甘斯離任前的最後一屆，4強能否戰勝西班牙，連續3屆入決賽？

世界盃2026︱奧利斯（左）雖未有入球，但已提供了5次助攻。（路透社）

法國、西班牙擁有一大優勢

法國和西班牙擁有一大優勢，就是3場淘汰賽均能在90分鐘內解決對手，是體能消耗較少。當中法國本身陣容勝過其他球隊，加上體能優勢，去到賽事最後階段（別忘記今屆賽事要打多一輪32強），對法國相當有利。當然他們的4強對手西班牙同樣暫時毋須戰至加時，而且是失球最少一隊，最強之矛大戰最強之盾，肯定鬥得難分難解。

世界盃2026直播賽程



7月15日︱4強

法國 Vs 西班牙｜凌晨 03:00 VIU 99台（免費直播）、Now 618/616台



世界盃2026︱法國單是麥巴比和迪比利已合共取得13個入球。（路透社）

法國今屆戰績：

分組賽︱3：1 勝 塞內加爾、3：0 勝 伊拉克、4：1 勝 挪威

32強︱3：0 勝 瑞典

16強︱1：0 勝 巴拉圭

8強︱2：0 勝 摩洛哥



6戰全勝︱得16球、失2球



法國前線3大星將進攻成績表：

麥巴比 6仗 8入球 3助攻

迪比利 6仗 5入球 2助攻

奧利斯 6仗 0入球 5助攻



世界盃2026︱進入最後4強，艾華利斯能否及時甦醒幫助美斯？（路透社）

阿根廷變美斯一人球隊？

踏入決賽周之後，美斯在賽事期間度過39歲生日，相比起3年半前領軍封王，阿根廷球王今屆對球隊的重要程度反而更高，3場分組賽的入球全由他一人包辦，去到淘汰賽3場全陷苦戰。32強對佛得角、8強對瑞士均要加時，16強對埃及曾落後0：2，末段連追3球反勝精彩的同時，亦引來獲球證及VAR偏袒的爭議。

阿根廷的狼狽，全因美斯身邊的一眾「小朋友」今屆表現失色，艾華利斯受剛傷癒影響狀態，頭5仗均無入球，拿達路馬天尼斯埋門總是欠運，近兩仗由正選變身「超級後備」。幸好球隊愈戰愈勇，對瑞士一仗，艾華利斯在加時射入世界波今屆終於開齋，拿達路連續2場後備入替均是扭轉戰局的功臣。

世界盃2026︱拿達路馬天尼斯連續兩場後備上陣均有份幫助阿根廷過關。（路透社）

淘汰賽場場有失球 阿根廷防線有隱憂

阿根廷攻入17球，同時有6個失球，是4強球隊中最多，而且當中5球在淘汰賽階段所失，實力不算強的佛德角、埃及均能在阿根廷身上取得兩球，準決賽面對攻力更強的英格蘭，能守得住嗎？

世界盃2026直播賽程



7月16日︱4強

英格蘭 Vs 阿根廷｜凌晨 03:00 VIU 99台（免費直播）、Now 618/616台



世界盃2026︱阿根廷在3場淘汰賽有5個失球。（路透社）

阿根廷今屆戰績：

分組賽︱3：0 勝 阿爾及利亞、2：0 勝 奧地利、3：1 勝 約旦

32強︱3：2 勝 佛得角（加時）

16強︱3：2 勝 埃及

8強︱3：1 勝 瑞士（加時）



6戰全勝︱得17球、失6球



阿根廷前線3大星將進攻成績表：

美斯 6仗 8入球 2助攻

拿達路馬天尼斯 5仗 2入球 1助攻

艾華利斯 6仗 1入球 0助攻



世界盃2026︱西班牙正選門將烏尼西蒙。（路透社）

西班牙防守力最強 正選門將烏尼西蒙卻成疑點

歐國盃冠軍西班牙今屆世界盃首仗便0：0賽和佛得角，令人大失所望，之後大家才發現佛得角這個「新丁」的厲害。西班牙擁有令人艷羨的門將人選，英超最佳門將拉耶，西甲最佳門將祖安加亞加，均只能做後備，畢爾包門將烏尼西蒙的正選位置依然無可動搖。

可是跟陣中大多數球員一樣，西蒙的狀態較兩年前的歐國盃有段距離，即使今屆到目前為止6仗只失1球，而且是直至8強對比利時才失守，但正是在該仗清楚可見西班牙防線在西蒙領導下並非固若金湯。主帥富安迪堅持續用西蒙，把拉耶放在後備席，會否成為他的敗筆？相信對法國一戰自有分曉。

世界盃2026︱西班牙「金童」耶馬。（路透社）

耶馬與眾星狀態遠不及兩年前贏歐國盃

相對法國的穩定發揮，阿根廷、英格蘭淘汰賽階段連場峰迴路轉之戰，西班牙的表現甚為平淡而缺乏亮點。兩年前領西班牙成為歐洲冠軍的「金童」耶馬，受剛傷癒影響狀態，當然是最大原因，然而歐國盃冠軍兩大主力丹尼爾奧莫和柏迪同樣在今屆世界盃表現失色。前線主力以攻入4球的中鋒奧耶沙巴爾較突出，但他的入球只在對沙特和奧地利兩支較弱球隊身上取得，門前失機的畫面令人印象更深；前線另外兩大正選耶馬、巴爾拿暫時均只有一個入球。

16強對葡萄牙、8強對比利時，均要靠阿仙奴中場馬連奴後備落場末段取得入球「救世」，4強對法國這招還派得上場嗎？

世界盃2026︱攻入4球的奧耶沙巴爾是西班牙今屆首席射手，令人留下更深印象卻是門前失機的畫面。（路透社）

西班牙今屆戰績：

分組賽︱0：0 和 佛得角、4：0 勝 沙特阿拉伯、1：0 勝 烏拉圭

32強︱3：0 勝 奧地利

16強︱1：0 勝 葡萄牙

8強︱2：1 勝 比利時



6戰5勝1和︱得11球、失1球



西班牙前線主力進攻成績表：

奧耶沙巴爾 6仗 4入球 1助攻

耶馬 6仗 1入球 0助攻

巴爾拿 5仗 1入球 1助攻



世界盃2026︱英格蘭主帥杜慈。（路透社）

英格蘭成也杜慈，敗也杜慈？

英格蘭在修夫基領軍下，距離冠軍愈來愈接近，2018世界盃入4強是驚喜之作，然而連續兩屆歐國盃亞軍，只令人覺得冠軍總是這麼近、那麼遠。修夫基自願請辭，等待再次登頂足足60年的英格蘭，為求王座不惜再次聘用外國主帥。

德國人杜慈性格剛烈，選人用兵屢見爭議，大軍不選阿歷山大阿諾特、高爾彭馬、科頓、馬古尼等星將，後衛陣容薄弱、尤其是右後衛位置人員最為緊張。種種爭議聲中，英格蘭除了對克羅地亞和墨西哥兩仗，其餘多場比賽均表現在應有水準以下，杜慈的戰術亦不見得有何特別高明之處，偏偏在兩大巨星哈利卡尼和比寧咸神勇演出下，一再險勝過關。4強面對阿根廷這場大戰，繼續期待杜慈的「表演」。

世界盃2026︱比寧咸接連在16強、8強梅開二度。（路透社）

卡尼、比寧咸兩大巨星輪流發威已經夠做？

英格蘭雖然再次在大賽表現麻麻，但勝在前線擁有過去一年狀態最火熱的哈利卡尼，以及10號位的皇馬巨星比寧咸。英軍6仗攻入的13球之中，除了拉舒福特曾在首場分組賽對克羅地亞攻入一球，餘下12個入球由卡尼和比寧咸二人包辦，各入6球。當中比寧咸更是連續在16強對墨西哥、8強對挪威梅開二度，一再在關鍵時刻發揮大心臟本色。

世界盃2026︱哈利卡尼。（路透社）

兩個足以改變戰局的翼鋒：沙卡與哥頓

4強遇上阿根廷，兩隊都是今屆整體發揮平平，全靠球星打救，到底美斯一人的威力，能否勝過卡尼加上比寧咸的英格蘭？勝負可能取決在翼鋒位置身上。

英軍擁有教人羨慕的翼鋒選擇，哥頓與半力出戰（因受傷患困擾戰力大減）的沙卡暫時已各有3個助攻，假如準決賽杜慈讓他們雙翼齊飛，加上比寧咸和卡尼，以阿根廷的防線未必頂得住。

世界盃2026︱沙卡、哥頓今屆各有3個助攻。（路透社）

英格蘭今屆戰績：

分組賽︱4：2 勝 克羅地亞、0：0 和 加納、2：0 勝 巴拿馬

32強︱2：1 勝 剛果民主共和國

16強︱3：2 勝 墨西哥

8強︱2：1 勝 挪威（加時）



6戰全勝︱得13球、失6球



英格蘭前線4大星將進攻成績表：

哈利卡尼 6仗 6入球 1助攻

比寧咸 6仗 6入球 2助攻

哥頓 5仗 0入球 3助攻

沙卡 6仗 0入球 3助攻



世界盃2026｜4強／決賽走線圖

（01美術製圖）

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