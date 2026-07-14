世界盃2026︱夏蘭特帶浣熊落機再成熱話　挪威回國王宮前維京划船

挪威雖已在2026世界盃8強止步，但他們寫下參賽以來最佳戰績，加上大軍神勇的表現，回國獲英雄式歡迎，超過10萬球迷聚集首都奧斯陸開派對迎接球隊，維京划船（Viking Row）的慶祝畫面在挪威街頭繼續上演。

焦點人物夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）帶着一個特別的「手信」落機，旋即再次掀起話題。



世界盃2026︱夏蘭特帶着「威士忌浣熊」落機再成熱話。（路透社）

夏蘭特落機再次搶鏡 特別「手信」全世界以為又是改圖

夏蘭特落機一刻，立即搶盡鏡頭，挪威神鋒右肩背着Dolce & Gabbana 斜孭袋，左手卻拿着一隻浣熊？看真一點，原來是個浣熊標本，他這張落機照片看來奇怪，放在夏蘭特身上卻無違和感，當然又一次在網上瘋傳。

作為今屆世界盃被網民以AI改圖或二次創作影片次數最多的球員，大家初時均以為又是改圖，其實卻是千真萬確，那是夏蘭特在德州以750美元買下來的昂貴手信。向來是玩得之人的夏蘭特，亦在社交媒體分享自己抱着浣熊手信的照片，幽默地添上一句：「它跟着我回家」，最尾還加上浣熊和笑到喊的表情符號。

世界盃2026︱夏蘭特這特別「手信」令全世界一度以為又是改圖。（路透社）

夏蘭特手中 「威士忌浣熊」是德州名物

挪威對英格蘭的賽事在邁阿密上演，今屆球隊唯一一場在德州舉行的比賽，是32強2：1勝科特迪瓦一戰。明顯地，夏蘭特趁着在達拉斯AT&T Stadium比賽前後的空檔，外出買手信。

因為這個名為 「威士忌浣熊」（Whiskey Raccoon）的擺設，來自德州達拉斯的Wild Bill's Western Store。它以人手製作，手工精美，最特別的是浣熊標本旁有個空空如也的威士忌酒瓶，象徵着酒已被它喝光光。趣怪又可愛的手信，不難想像為何會得到夏蘭特青睞，而這個標價750美元的昂貴產品，因夏蘭特加持而火速爆紅，從店方專頁顯示，「威士忌浣熊」現已暫時售罄，有待重新返貨。

該店的官方網站更立即換上夏蘭特光顧時拍下的照片作為「生招牌」，而在大量海外球迷要求下，該店首次開放國際運送服務，夏蘭特的魅力果然驚人。

夏蘭特和門將尼蘭特到挪威王宮接受王室祝賀。（路透社）

夏蘭特隨大軍到王宮 派對未完提早離場

即使加時1：2不敵英格蘭，無損挪威人的派對興致。挪威大軍落機後率先到王宮，由國王哈拉爾五世（Harald V）親自招待，逾10萬群眾周一早上已聚集在王宮外空地等待一眾國家隊英雄回來。大軍先獲挪威傳統的水炮致敬，會見國王和王室成員後，在奧斯陸展開開蓬巴士巡遊慶功。

挪威大軍在皇家護衛相隨下，步出王宮，向支持者打招呼，可是慶祝活動尾聲卻不見了夏蘭特。挪威神鋒提早離場，錯失王儲哈康（Crown Prince Haakon）親自擊鼓、與隊友和10萬民眾一起玩的今屆最後一次「維京划船」。事後主帥蘇巴根表示，「由於我們的航程延誤了4小時，艾寧（夏蘭特）和辛達（貝治）均要趕飛機。」

熱情的民眾在街上包圍大軍的開蓬巴士，連警察亦無法開路。（挪威足總影片截圖）

熱情的民眾在街上包圍大軍的開蓬巴士，連警察亦無法開路，一度迫它掉頭，挪威球員完全不受影響，一路喝着啤酒到天黑跟眾人慶祝。隊長奧迪加特接受當地NRK電視台訪問時表示，「我不認為任何人能想像到這場面。我們在美國及回到家鄉挪威所得到的支持，完全超越一切期望，那真是絕對奇妙的畫面。」