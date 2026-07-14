世界盃2026｜英格蘭比克福特籲放低對阿根廷宿怨　美斯非唯一威脅

英格蘭主力門將比克福特（Jordan Pickford）在世界盃2026凖決賽賽前記者會上向隊友敲響警鐘，直言球隊絕不能只關注美斯（Lionel Messi），更希望球隊將歷史恩怨放低，以減少凖決賽的緊張感與壓力。



今屆所有對戰阿根廷的球隊，都不可避免被問及與球王美斯相關的問題，英格蘭門將比克福特即將在凖決賽上迎戰今屆收穫8個入球的射手王美斯，這是兩人首次在國際賽舞台交鋒，比克福特對他充滿敬意，「每個人都會談論美斯，因為他是這項運動的傳奇人物之一。」32歲的比克福特還透露自細看美斯踢球長大，能夠與他交手，對於他而言意義非凡。

英格蘭正選門將比克福特即將對戰阿根廷射手美斯。（路透社）

但比克福特並不只是仰望巨星，他保持戒心與自信，認為阿根廷有很多球員都需要注意，英格蘭亦有例如哈利卡尼與比寧咸這種級別的球星，「阿根廷是一支優秀的球隊，也是衛冕冠軍，但我們隊中有很多實力強勁的球員，尤其是在進攻端，我們很難被擊敗。我們擁有那種韌性、凝聚力，這才是優秀球隊的必備素質。」

比克福特讚揚英格蘭的韌性與凝聚力。（路透社）

英格蘭與阿根廷的歷史恩怨是賽前難以避開的話題，從1986年馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」與扭過5名英格蘭防守球員入球的名場面，到1998年碧咸（David Beckham）因施蒙尼（Diego Simeone）挑釁而紅牌出場的經典一幕，都以英格蘭輸球，淪為背景板作結。

對此，比克福特希望試圖緩和氣氛，呼籲將注意力完全集中在足球本身。「這只是一場足球比賽，雙方球迷都非常熱情，他們都會到場觀看高水準的足球比賽。足球能夠團結球迷，也能團結國家，我們是兩個引以為傲的國家。現在我們只需要專注於自身，作為英格蘭國家隊的一員，全力以赴去擊敗另一支偉大的國家隊。我們與他們之間的較量，是為了鎖定決賽席位。」比克福特說。

比克福特呼籲專注球場。（路透社）

比克福特特別強調英格蘭在今屆賽事展現的強大紀律性，英格蘭除了昆沙（Jarell Quansah）在對陣墨西哥比賽中領受紅牌被罰下，並無其他球員停賽，比克福特認為是球隊專注與團結的體現。「我認為你們在整個賽事中都看到了我們渴望贏得拼搶，我們沒有發生任何衝突或其他事情，我們在足球界一直備受尊重。無論判罰對我們有利還是不利，我們都會重新振作，繼續前進，讓足球說話。」