世界盃人物誌︱法國害羞天才奧利斯　曾遭3大球會放棄英格蘭走寶

法國隊在2026世界盃賽場所向披靡，獲評為最具「冠軍相」的一隊。他們今屆的強大，不單因為擁有入球源源不絕的麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩），或是應屆金球獎得主奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé），而是前線還有雙腿如能變魔術一樣的奧利斯（Michael Olise）。

有別美斯、麥巴比、夏蘭特、比寧咸、哈利卡尼等今屆表現突出的一眾巨星，奧利斯一如慣常躲在隊友背後默默耕耘，這個害羞至近乎社恐的年輕人，小時候曾因內向性格被球會標籤為「麻煩友」，車路士、阿仙奴、曼城均放棄了他，未能在大球會青訓系統受訓，亦令從小在英國長大的他未獲英格蘭梯隊青睞，最終披上法國隊的戰衣。

法國傳奇亨利對奧利斯推崇備至，從今屆賽前開始至今一直維持同一說法：「基利安（麥巴比）當然會是MVP，但法國隊最重要的球員是米高（奧利斯）」，這個24歲年輕人亦用表現證明，他這其中一位恩師的說法是對的。

世界盃2026直播賽程

7月15日︱4強

法國 Vs 西班牙｜凌晨 03:00 VIU 99台（免費直播）、Now 618/616台



世界盃2026︱奧利斯（右）站在麥巴比、迪比利身邊，光芒被遮掩，亨利眼中卻是法國最重要一員。（路透社）

麥巴比、迪比利身後最重要的隊友——低調助攻王奧利斯

崇尚自由浪漫的法國人，足球場上從來不缺創作力量和幻想令人意想不到的魔術師，從80年代的柏天尼，到90年代的簡東拿、真路拿，以至帶領高盧雄雞走上世界之巔的施丹，當傳統10號仔球員生存空間愈來愈少，他們依然江山代有人才出。1998年在施丹身邊的隊長迪甘斯，是個防守中場，20年後以教練身份領軍封王，中場3人組合是偏向工兵型的簡迪、普巴和馬度迪，普巴當然具備不錯的進攻才華，卻不是傳統的進攻中場。

這隊法國在中前場進攻連繫上的欠缺，可通過前鋒基沙文稍為墮後修正，3年半前在卡塔爾，迪甘斯索性安排他打後一格，順利連續兩屆晉身決賽。今屆失去基沙文，法國在進攻一環反而更上層樓，因為麥巴比和迪比利身邊，有個真正的10號仔奧利斯冒起。首戰世界盃，他尚未有入球，受到關注的程度遠不如兩位前線拍檔，不過他已送出5個助攻，只差一球便可追平巴西球王比利在1970世界盃的單屆助攻紀錄。

奧利斯逃避拜仁官方媒體訪問的搞笑一刻。（影片截圖）

拜仁官方媒體「逃脫失敗」紅遍網絡 極度害羞至近乎社恐

如此厲害的球員，為何尚未成為各大媒體焦點？一切可能要從他在拜仁慕尼黑一次「逃脫失敗」事件說起。性格內向的奧利斯，球場以外不喜歡受到注目，媒體訪問可免則免，球會官方媒體卻無法推卻，結果出現尷尬又搞笑一幕——某場比賽後，他和隊友穆斯亞拿一起返回更衣室途中，當他一看到球會官方媒體的攝影機，竟然第一時間「行返轉頭」並立即蹲下來逃避，工作人員沒有放過他，軟硬兼施拖着他和穆斯亞拿受訪，結果奧利斯整個訪問默不作聲，站在穆斯亞拿身邊全程交由隊友回答所有問題。

那個訪問無人記得內容是什麼，奧利斯無法想像的是，他如小朋友一樣的害羞反應，令他成為網上熱話，「社恐小子」形象從此深入民心，並促使網民挖出他昔日在水晶宮年代的英超官方賽後訪問影片，他那個幾乎每個問題只得「單字回應」的訪問，又一次傳遍網絡。還有還有，拜仁今夏即將訪港，那段呼籲球迷入場支持的官方影片，奧利斯猶如「蚊滋」般的微弱聲線，再次令人會心微笑。

奧利斯先後被英超3大球會放棄，給他機會的是倫敦小球會雷丁。（Getty Images）

能代表4個國家隊的運動天才

奧利斯今天在拜仁、在法國國家隊均當上主力，我們當然會對他球場外超級害羞一面的「反差萌」感到有趣，然而他年少時曾因過度文靜的性格，使他一而再，再而三被各大球會放棄的慘痛經歷，便不是那麼好笑了。

奧利斯在倫敦出生，爸爸Vincent是尼日利亞裔英國人，媽媽Mina是阿爾及利亞裔法國人，他從小在家中會同時說英語和法語，與4個國家均有感情。「我對我的所有國家都有連繫，我在倫敦成長，我們定期會到訪阿爾及利亞、尼日利亞和法國。在家中，爸爸總是跟我說英語，媽媽跟我說法語。」

不一樣的文化背景，亦令他從小性格特立獨行，但足球的天份已毋庸置疑。6歲那年到鄰近他家的小球會Hayes & Yeading受訓，《The Athletic》記者找到他當年的教練Michael Richards，他形容，小小奧利斯當時的足球智慧已超越同齡孩子3、4甚至5年，形容看對方在球場上舉重若輕，「猶如看着一個溜冰選手踢足球」。

奧利斯與父母合照。

「性格問題」先後遭阿仙奴、車路士和曼城放棄

奧利斯的運動天份不限足球，他同時是就讀的Dr Triplett's CE小學田徑部王牌，從400米到越野跑，以至板球、乒乓球和靜態的國際象棋樣樣皆能，每當對手學校看到他的身影，只能暗嘆「無運行」。體育細胞如此強大的天才，當然一早被各大球會相中，進入球會體制內，發展下來卻是另一回事。

短暫在阿仙奴梯隊受訓後，7歲加入車路士青年軍，逗留長達7年時間。球會教練不是看不到他的足球天份，可是他間中會拒絕參與訓練，靜靜坐在場邊，而且對穿上10號球衣過份執着，很多時在賽前教練宣布當日陣容前已自行穿上，他的不聽話和拒絕服從，跟其他隊友的行為截然不同，加上極度害羞的性格，令他成為教練團隊眼中的「麻煩友」，於是在14歲那年被放棄了。之後又去了曼城青年軍，短時間後再經歷同一命運，那年他16歲。

世界盃2026︱奧利斯在場上的功能，豈止進攻？他是個技術全面的球員。（路透社）

英格蘭錯失奇才的原因

錯待他的不止一眾英超大球會，英格蘭國家梯隊當年從未考慮徵召。大球會容不下他，就在足球夢看來要幻滅之際，幸得倫敦小球會雷丁願意給他機會，未理會他昔日被拒原因，把他接收過來。只花上兩年時間，奧利斯便帶來英冠最佳年青球員獎項，然而由於他不是來自傳統大球會，英格蘭當年並未考慮選他入梯隊。

法國把握機會在2019年選他入U18青年軍，到他獲得擅長「趁低吸納」的英超倫敦球會水晶宮看上，大家都看到他一步步當上球會主力時，英格蘭就算後悔想召他入伍，奧利斯早已對這個出生地心灰意冷，決意繼續披上法國的戰衣。

亨利認定今屆世界盃奧利斯才是法國陣中最重要的球員。（Ｘ）

亨利：奧利斯才是法國陣中最重要的球員

當日被大球會放棄的經歷，並未消磨他的意志，他在右小腿有個用上中文「改善」二字的紋身，督促自己每天力求進步。法國和阿仙奴傳奇亨利（Thierry Henry）既是他的偶像，也是他在法國U23時的教練，平日總是一臉嚴肅的亨利，一說起這個徒弟便雙眼發亮，「米高是個怪物，他對足球和世事的看法與別不同，而且如此完美而迅速，能指導他是我的榮幸。」他笑言，有時在練習時看到奧利斯所做的事情，要強忍着不要發出「嘩」一聲的驚呼，更宣稱：「我在今屆賽事展開前已在說，基利安（麥巴比）無疑會是MVP，但法國隊最重要的球員是米高（奧利斯）」。

2024年夏天是奧利斯生涯轉捩點，7月初加盟拜仁，隨即代表法國U23，在亨利領軍下主場出戰奧運，並獲得銀牌，一個月後，首次獲大國腳徵召。這兩年下來，生涯突然如坐火箭，兩個球季下來，為拜仁107次上陣，寫下42入球、46助攻的「怪物級」數據。當日三大球會均放棄的小將，目前在拜仁周薪高達26萬歐元，球會為留住他，已計劃開出人工加倍的4年新約。今個夏天，他在國家隊成為麥巴比、迪比利身後的最佳拍檔。

他雖然不常受訪，但上月接受《隊報》訪問時說着對自由地踢足球那種快樂的嚮往，也許他選擇法國隊的決定是正確的。當足球愈來愈講求戰術和整體，傳統10號球員快要絕種，看到奧利斯這種踢法瀟灑華麗的進攻中場縱橫各大戰場，真是賞心樂事。

世界盃2026︱奧利斯是法國能否再次奪冠之匙。（路透社）

唯一拒絕品牌贊助的頂級足球員

奧利斯如今無人不識，難得的是，他一直堅持自我，有兩件小事值得一書：他至今仍拒絕跟任何品牌簽下贊助合約。無論是大部分人估計的不想出席宣傳活動，或是另一說法指他只想穿上他喜歡的舊型號球鞋也好，正如亨利所言，奧利斯對世事的看法，就是跟大部分人不同。有錢白白不去賺，奧利斯被指是唯一沒有品牌合約在身的頂級球員。

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為支持攝影師的窩心舉動

另一件事是，他清空了Instagram，只放上6個看來奇怪的帖文，每個帖文都是他和法國隊的照片，全是從電視畫面拍下。背後的故事是，長期與他合作的攝影師Florence Pernet未獲國際足協給予為今屆賽事拍攝的證件，於是Florence通過電視畫面拍攝他的身影，奧利斯為支持對方，於是在IG只放上對方這些翻拍照。

這個足球場內的天才，場外的怕醜仔，對足球充滿熱愛，難得亦淡薄名利，同時對朋友極度忠誠，而他不一樣的成長路亦在告誡世人，別過早為一個小朋友的前途妄下判斷。

世界盃2026｜4強／決賽走線圖

（01美術製圖）

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