世界盃人物誌︱法國害羞天才奧利斯　曾遭3大球會放棄英格蘭走寶

撰文：吳慕兒
出版：更新：

法國隊在2026世界盃賽場所向披靡，獲評為最具「冠軍相」的一隊。他們今屆的強大，不單因為擁有入球源源不絕的麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩），或是應屆金球獎得主奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé），而是前線還有雙腿如能變魔術一樣的奧利斯（Michael Olise）。
有別美斯、麥巴比、夏蘭特、比寧咸、哈利卡尼等今屆表現突出的一眾巨星，奧利斯一如慣常躲在隊友背後默默耕耘，這個害羞至近乎社恐的年輕人，小時候曾因內向性格被球會標籤為「麻煩友」，車路士、阿仙奴、曼城均放棄了他，未能在大球會青訓系統受訓，亦令從小在英國長大的他未獲英格蘭梯隊青睞，最終披上法國隊的戰衣。
法國傳奇亨利對奧利斯推崇備至，從今屆賽前開始至今一直維持同一說法：「基利安（麥巴比）當然會是MVP，但法國隊最重要的球員是米高（奧利斯）」，這個24歲年輕人亦用表現證明，他這其中一位恩師的說法是對的。
世界盃2026直播賽程
7月15日︱4強
法國 Vs 西班牙｜凌晨 03:00 VIU 99台（免費直播）、Now 618/616台

世界盃2026︱奧利斯（右）站在麥巴比、迪比利身邊，光芒被遮掩，亨利眼中卻是法國最重要一員。（路透社）

麥巴比、迪比利身後最重要的隊友——低調助攻王奧利斯

崇尚自由浪漫的法國人，足球場上從來不缺創作力量和幻想令人意想不到的魔術師，從80年代的柏天尼，到90年代的簡東拿、真路拿，以至帶領高盧雄雞走上世界之巔的施丹，當傳統10號仔球員生存空間愈來愈少，他們依然江山代有人才出。1998年在施丹身邊的隊長迪甘斯，是個防守中場，20年後以教練身份領軍封王，中場3人組合是偏向工兵型的簡迪、普巴和馬度迪，普巴當然具備不錯的進攻才華，卻不是傳統的進攻中場。

這隊法國在中前場進攻連繫上的欠缺，可通過前鋒基沙文稍為墮後修正，3年半前在卡塔爾，迪甘斯索性安排他打後一格，順利連續兩屆晉身決賽。今屆失去基沙文，法國在進攻一環反而更上層樓，因為麥巴比和迪比利身邊，有個真正的10號仔奧利斯冒起。首戰世界盃，他尚未有入球，受到關注的程度遠不如兩位前線拍檔，不過他已送出5個助攻，只差一球便可追平巴西球王比利在1970世界盃的單屆助攻紀錄。

世界盃首次世界排名前4球隊全入4強　法國西班牙阿根廷英格蘭爭冠世界盃2026｜西班牙近3年交手全勝　耶馬豪言「應是法國怕我們」
奧利斯逃避拜仁官方媒體訪問的搞笑一刻。（影片截圖）

拜仁官方媒體「逃脫失敗」紅遍網絡　極度害羞至近乎社恐

如此厲害的球員，為何尚未成為各大媒體焦點？一切可能要從他在拜仁慕尼黑一次「逃脫失敗」事件說起。性格內向的奧利斯，球場以外不喜歡受到注目，媒體訪問可免則免，球會官方媒體卻無法推卻，結果出現尷尬又搞笑一幕——某場比賽後，他和隊友穆斯亞拿一起返回更衣室途中，當他一看到球會官方媒體的攝影機，竟然第一時間「行返轉頭」並立即蹲下來逃避，工作人員沒有放過他，軟硬兼施拖着他和穆斯亞拿受訪，結果奧利斯整個訪問默不作聲，站在穆斯亞拿身邊全程交由隊友回答所有問題。

那個訪問無人記得內容是什麼，奧利斯無法想像的是，他如小朋友一樣的害羞反應，令他成為網上熱話，「社恐小子」形象從此深入民心，並促使網民挖出他昔日在水晶宮年代的英超官方賽後訪問影片，他那個幾乎每個問題只得「單字回應」的訪問，又一次傳遍網絡。還有還有，拜仁今夏即將訪港，那段呼籲球迷入場支持的官方影片，奧利斯猶如「蚊滋」般的微弱聲線，再次令人會心微笑。

世界盃2026｜ 法國2：0淘汰摩洛哥先闖4強　麥巴比攻入本屆第8球世界盃法國對摩洛哥｜法國今屆入14球冠列強　迪甘斯：要提升效率
奧利斯先後被英超3大球會放棄，給他機會的是倫敦小球會雷丁。（Getty Images）

能代表4個國家隊的運動天才

奧利斯今天在拜仁、在法國國家隊均當上主力，我們當然會對他球場外超級害羞一面的「反差萌」感到有趣，然而他年少時曾因過度文靜的性格，使他一而再，再而三被各大球會放棄的慘痛經歷，便不是那麼好笑了。

奧利斯在倫敦出生，爸爸Vincent是尼日利亞裔英國人，媽媽Mina是阿爾及利亞裔法國人，他從小在家中會同時說英語和法語，與4個國家均有感情。「我對我的所有國家都有連繫，我在倫敦成長，我們定期會到訪阿爾及利亞、尼日利亞和法國。在家中，爸爸總是跟我說英語，媽媽跟我說法語。」

不一樣的文化背景，亦令他從小性格特立獨行，但足球的天份已毋庸置疑。6歲那年到鄰近他家的小球會Hayes & Yeading受訓，《The Athletic》記者找到他當年的教練Michael Richards，他形容，小小奧利斯當時的足球智慧已超越同齡孩子3、4甚至5年，形容看對方在球場上舉重若輕，「猶如看着一個溜冰選手踢足球」。

挪威門將力抗巴西一戰封神　幾乎無法上陣並正失業︱世界盃人物誌莫迪歷童年難民營苦練球技　克羅地亞奇才遺憾退場︱世界盃人物誌
奧利斯與父母合照。

「性格問題」先後遭阿仙奴、車路士和曼城放棄

奧利斯的運動天份不限足球，他同時是就讀的Dr Triplett's CE小學田徑部王牌，從400米到越野跑，以至板球、乒乓球和靜態的國際象棋樣樣皆能，每當對手學校看到他的身影，只能暗嘆「無運行」。體育細胞如此強大的天才，當然一早被各大球會相中，進入球會體制內，發展下來卻是另一回事。

短暫在阿仙奴梯隊受訓後，7歲加入車路士青年軍，逗留長達7年時間。球會教練不是看不到他的足球天份，可是他間中會拒絕參與訓練，靜靜坐在場邊，而且對穿上10號球衣過份執着，很多時在賽前教練宣布當日陣容前已自行穿上，他的不聽話和拒絕服從，跟其他隊友的行為截然不同，加上極度害羞的性格，令他成為教練團隊眼中的「麻煩友」，於是在14歲那年被放棄了。之後又去了曼城青年軍，短時間後再經歷同一命運，那年他16歲。

曾遭阿仙奴嫌棄的肥仔　卡尼逆境堅持成英格蘭救星︱世界盃人物誌阿根廷對佛得角陷苦戰　美斯依賴症嚴重，能走多遠？︱世界盃2026
世界盃2026︱奧利斯在場上的功能，豈止進攻？他是個技術全面的球員。（路透社）

英格蘭錯失奇才的原因

錯待他的不止一眾英超大球會，英格蘭國家梯隊當年從未考慮徵召。大球會容不下他，就在足球夢看來要幻滅之際，幸得倫敦小球會雷丁願意給他機會，未理會他昔日被拒原因，把他接收過來。只花上兩年時間，奧利斯便帶來英冠最佳年青球員獎項，然而由於他不是來自傳統大球會，英格蘭當年並未考慮選他入梯隊。

法國把握機會在2019年選他入U18青年軍，到他獲得擅長「趁低吸納」的英超倫敦球會水晶宮看上，大家都看到他一步步當上球會主力時，英格蘭就算後悔想召他入伍，奧利斯早已對這個出生地心灰意冷，決意繼續披上法國的戰衣。

世界盃︱法國大勝迪甘斯「拜服」麥巴比背後　只得他懂得用好麥總世界盃2026｜麥巴比賽後霸氣反擊挑釁者　「我不是為批評者而戰」
亨利認定今屆世界盃奧利斯才是法國陣中最重要的球員。（Ｘ）

亨利：奧利斯才是法國陣中最重要的球員

當日被大球會放棄的經歷，並未消磨他的意志，他在右小腿有個用上中文「改善」二字的紋身，督促自己每天力求進步。法國和阿仙奴傳奇亨利（Thierry Henry）既是他的偶像，也是他在法國U23時的教練，平日總是一臉嚴肅的亨利，一說起這個徒弟便雙眼發亮，「米高是個怪物，他對足球和世事的看法與別不同，而且如此完美而迅速，能指導他是我的榮幸。」他笑言，有時在練習時看到奧利斯所做的事情，要強忍着不要發出「嘩」一聲的驚呼，更宣稱：「我在今屆賽事展開前已在說，基利安（麥巴比）無疑會是MVP，但法國隊最重要的球員是米高（奧利斯）」。

2024年夏天是奧利斯生涯轉捩點，7月初加盟拜仁，隨即代表法國U23，在亨利領軍下主場出戰奧運，並獲得銀牌，一個月後，首次獲大國腳徵召。這兩年下來，生涯突然如坐火箭，兩個球季下來，為拜仁107次上陣，寫下42入球、46助攻的「怪物級」數據。當日三大球會均放棄的小將，目前在拜仁周薪高達26萬歐元，球會為留住他，已計劃開出人工加倍的4年新約。今個夏天，他在國家隊成為麥巴比、迪比利身後的最佳拍檔。

他雖然不常受訪，但上月接受《隊報》訪問時說着對自由地踢足球那種快樂的嚮往，也許他選擇法國隊的決定是正確的。當足球愈來愈講求戰術和整體，傳統10號球員快要絕種，看到奧利斯這種踢法瀟灑華麗的進攻中場縱橫各大戰場，真是賞心樂事。

世界盃首次世界排名前4球隊全入4強　法國西班牙阿根廷英格蘭爭冠世界盃2026阿根廷4強大戰　美斯生涯首遇英格蘭：肯定是特別一戰世界盃4強/決賽/有免費直播︱法國鬥西班牙　英格蘭大戰阿根廷
世界盃2026︱奧利斯是法國能否再次奪冠之匙。（路透社）

唯一拒絕品牌贊助的頂級足球員

奧利斯如今無人不識，難得的是，他一直堅持自我，有兩件小事值得一書：他至今仍拒絕跟任何品牌簽下贊助合約。無論是大部分人估計的不想出席宣傳活動，或是另一說法指他只想穿上他喜歡的舊型號球鞋也好，正如亨利所言，奧利斯對世事的看法，就是跟大部分人不同。有錢白白不去賺，奧利斯被指是唯一沒有品牌合約在身的頂級球員。

世界盃2026︱夏蘭特帶浣熊落機再成熱話　挪威回國王宮前維京划船唔交波畀夏蘭特成挪威出局罪人　索洛夫細說決定因由︱世界盃2026
+6

為支持攝影師的窩心舉動

另一件事是，他清空了Instagram，只放上6個看來奇怪的帖文，每個帖文都是他和法國隊的照片，全是從電視畫面拍下。背後的故事是，長期與他合作的攝影師Florence Pernet未獲國際足協給予為今屆賽事拍攝的證件，於是Florence通過電視畫面拍攝他的身影，奧利斯為支持對方，於是在IG只放上對方這些翻拍照。

這個足球場內的天才，場外的怕醜仔，對足球充滿熱愛，難得亦淡薄名利，同時對朋友極度忠誠，而他不一樣的成長路亦在告誡世人，別過早為一個小朋友的前途妄下判斷。

夏蘭特搞笑背後是超級孝順仔　為爸爸打高爾夫選曼城︱世界盃2026有種Bromance叫夏蘭特與比寧咸　挪威對英格蘭老友變敵人︱世界盃夏蘭特為何這麼強？關於挪威神鋒你未必知道的10件事︱世界盃2026世界盃首次世界排名前4球隊全入4強　法國西班牙阿根廷英格蘭爭冠巴拉圭功夫足球對法國茅招盡出全場無牌　球證VAR齊昏睡︱世界盃法國巴拉圭完場後續戰鬥　麥巴比拒握手被基爾擲背脊︱世界盃2026世界盃︱法國大勝迪甘斯「拜服」麥巴比背後　只得他懂得用好麥總世界盃巴拉圭對法國｜超級門神曾經一貧如洗　為救病兒變賣球衣體壇札記｜2010世盃法國球員罷操始末　杜明尼治星座點兵真相曝光法國製造的摩洛哥18歲中場　大師級演出令迪甘斯捱鬧︱世界盃2026

世界盃2026｜4強／決賽走線圖

（01美術製圖）

睇波必備：

世界盃2026即時賽果+小組積分榜｜淘汰賽晉級形勢即時更新

世界盃2026直播賽程時間表

25場免費直播賽程

決賽周48隊名單+104場全部賽程

英格蘭隊長卡尼對她一往情深　全靠她才能全力衝刺︱世界盃太太團曾遭阿仙奴嫌棄的肥仔　卡尼逆境堅持成英格蘭救星︱世界盃人物誌莫迪歷童年難民營苦練球技　克羅地亞奇才遺憾退場︱世界盃人物誌C朗換上21號球衣賀葡萄牙獲勝　祖達離世周年眼紅紅︱世界盃2026日本入球機器上田綺世　化不甘為力量閒角變王牌︱世界盃．人物誌法國製造的摩洛哥18歲中場　大師級演出令迪甘斯捱鬧︱世界盃2026美斯創世界盃入球新紀錄　一次過重溫18個入球　後勁凌厲愈老愈強美斯39歲生日快樂　阿根廷球王愈戰愈強仍不斷創紀錄︱世界盃2026美斯球衣上有幾多個章？　傳奇章極細緻另一個更罕有︱2026世界盃世界盃太太團｜日本功臣上田綺世太太是大美人　細數陣中明星WAGs世界盃太太團︱美斯9歲對她一見鍾情　安東莉娜令他無視一切誘惑
人物誌
法國足球隊
世界盃
2026世界盃
世界盃2026決賽周
世界盃賽果消息
世界盃新聞
足球
拜仁慕尼黑