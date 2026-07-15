世界盃2026｜迪甘斯無緣再捧世盃　批球證執法尺度不一

撰文：趙子晉
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「這個球證有資格在世界盃4強執法嗎？」法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）毫無掩飾，戰畢西班牙後直轟球證的執法尺度。執教法國14年，隨着法國隊無緣決賽，迪甘斯的法國主帥生涯即將結束，這名功勳教頭坦言今仗優勝劣敗。

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迪甘斯曾以隊長及教練身份高舉世界盃，這名功勳主帥即將離任，當然希望留下美好回憶，以世界盃冠軍結束14年的執教生涯，可惜世事不盡如人意，法國面對西班牙霸氣盡失，無計可施，結果兩球淨負對手，連續三屆晉身世界盃決賽的美夢落空。

法國無緣連續三屆打入世界盃決賽。（路透社）

「今晚的西班牙在球場上證明自己是更佳的球隊.....」迪甘斯賽後稱讚西班牙，並指球隊未能發揮最佳水平，今場多次出現技術性失誤，加上體能狀況欠佳，引致今場的劣勢。今屆6戰全勝，氣勢如虹，如今無緣決賽，迪甘斯認為今場優勝劣敗，西班牙在攻守上有更好部署，眾將難掩失望。

「我們帶着野心參加今屆世界盃，但西班牙在各方面做得很好，例如組織進攻，我們今仗未能找到解決方法，在進攻上未能展示銳利的一面。就算今仗面對技術、發揮較好的球隊，球員們也當然難過。」

迪甘斯認為今仗優勝劣敗。（路透社）

耶馬上半場博得迪治尼犯規，獲得12碼機會，改變今仗戰局，而耶馬下半場從後鏟跌麥巴比，球證同樣沒有表示，迪甘斯毫不掩飾，質疑對方今場的判決，「我對球證今場的判決有不少疑問，我不會回應太多，我只想問：他是否有資格在世界盃4強執法呢？」迪甘斯強調不是把落敗責任全放在球證身上，而是今仗不少判決都對他們不利。

麥巴比被耶馬從後鏟跌，球證同樣沒有表示。（路透社）
耶馬衝前博得迪治尼的犯規。（路透社）

在2025年初，迪甘斯已確認完成今屆世界盃後離任，他任內的法國隊賽事剩下季軍戰，他賽後避談未來動向。縱然未能再捧世界盃，但迪甘斯對多年的法國生涯感心滿意足，「在我而言，準決賽或決賽落敗也是一樣，但我為自己在法國隊所貢獻的一切感自豪，曾經領法國登頂。在球員生涯亦然，我享受很多美好時光，即使今日非高興的日子，我們需要接受落敗，從失利中學習，繼續前行。」

（路透社）
截至香港時間7月15日 05:30。（01美術製圖）
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