世界盃2026｜美斯兩助攻救世　阿根廷保四強不敗　距衛冕只差一步

撰文：趙子晉
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入球以外，美斯（Lionel Messi，又譯梅西）也可以助攻拯救阿根廷！美斯吸引兩人防守，傳給無人看管的安素費南迪斯（Enzo Fernandes）建功追平，補時階段更出動「私家」右腳傳中，恰到好處由拿達路馬天尼斯頂入，末段7分鐘連入兩球反勝，晉身決賽，距離兩屆捧起世界盃只差一步。

世界盃2026｜阿根廷2：1英格蘭　安素建功追平　拿達路頭槌奠勝

經過埋身肉搏的上半場後，安東尼哥頓換邊後為英格蘭打開紀錄，英軍主帥杜慈與對墨西哥一仗一樣，派出一眾守將力保勝局，惟如意算盤打不響。

面對愈縮愈後的英軍防線，阿根廷攻勢正盛，由美斯開出短角球，回傳予美斯後，引來史賓斯與艾利洛安達臣的包夾，禁區頂的安素費南迪斯無人看管，遠射破網。阿根廷追成1：1平手後，當然繼續向英格蘭施壓，美斯右路以「私家」右腳傳中，落點恰到好處，後備入替的拿達路馬天尼斯跳頂建功，末段7分鐘連入兩球，逆轉勝英格蘭晉級決賽。

美斯出動「私家右腳」傳中。（Getty Images）
拿達路馬天尼斯頭槌建功，助阿根廷反勝英格蘭。（路透社）
後備入替的拿達路馬天尼斯成為反勝功臣。（路透社）

除了入球，美斯總有方法拯救阿根廷，今屆累積8個入球及4個助攻，以較多助攻數反壓麥巴比，高踞射手榜榜首。

阿根廷反勝宿敵英格蘭，延續歷來世界盃四強不敗紀錄，7次打入四強皆晉身決賽，亦是連續兩屆打入決賽，將惡鬥西班牙，距離衛冕只差一步。

美斯距離再捧世界盃只差一場勝仗。（路透社）
阿根廷力保世界盃四強不敗的紀錄。（路透社）
截至香港時間7月16日 05:30。（01美術製圖）
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美斯（Lionel Messi）
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