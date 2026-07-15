世界盃2026｜杜慈考慮「人盯人」守美斯　英格蘭已準備好應戰

撰文：胡卉忻
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英格蘭主教練杜慈（Thomas Tuchel）在賽前記者會上透露，他考慮在世界盃2026凖決賽上對阿根廷時，對「球王」美斯（Lionel Messi）採用盯人防守策略。

「我一直在想，如果我們對美斯採取老派的盯人戰術會怎麼樣？」杜慈在周二的賽前新聞發布會上說。

現年39歲的美斯今屆賽事風采依然，不僅大幅刷新世界盃個人歷史入球記錄，更暫以8個入球列今屆射手榜首位。即使不親自破門，美斯仍是阿根廷進攻體系的靈魂樞紐。在今屆淘汰賽的危急關頭，他屢屢挺身救國，對佛得角一役，美斯開出角球造成烏龍，助球隊以1球優勢險勝過關；對埃及時，美斯在兩球落後逆境中助攻羅美路（Cristian Romero）破門，吹響反勝號角；對瑞士時，阿根廷在法定時間的唯一入球，同樣來自美斯的助攻。

杜慈考慮「人盯人」防美斯。（路透社）

杜慈深知，要壓制阿根廷，就要限制美斯。杜慈不確定會否在比賽中安排專人盯防美斯，他承認防守美斯並非易事，「就像球落到他腳下，他能找到空檔，為自己創造左腳射門的空間，然後以最高水準完成射門。我認為我們當然發現了他們比賽的一些規律，但如果我們破壞了這些規律，他就會找到新的規律或創造新的規律。」言語間足見杜慈對這位巨星的讚賞。

杜慈希望淡化兩隊歷史恩怨，直言英格蘭已經準備好。（路透社）

英格蘭主力門將比克福特（Jordan Pickford）曾在賽前提醒，注意力不應該只在美斯身上，不可忽視阿根廷整體實力。同時，比克福特與杜慈都試圖淡化兩隊歷史恩怨今仗的影響，「我們不會把輸贏當成動力，我們知道自己為什麼來到這裡，想要什麼，我們從未羞於承認、表達這一點，更從未羞於夢想這一點。我們現在進入了準決賽，帶著強烈的求勝慾望而來，我們渴望贏下一場勝利。我們尊重對手，但不會深究歷史事件，也不會把比賽看得比實際更重要。這只是一場重要的足球比賽，一個重要的場合。我們非常興奮、感激、渴望勝利，並且已經準備好了。」

世界盃2026｜英格蘭比克福特籲放低對阿根廷宿怨　美斯非唯一威脅

英格蘭與阿根廷的晉級之路均驚險與不順利，英格蘭首圈反勝剛果民主共和國，次圈於高原球場1球險勝東道主之一的墨西哥，8強通過加時賽才反勝挪威，晉級到凖決賽。而阿根廷則是32強戰至加時才險勝首次參賽的佛得角，16強依賴最後時刻絕殺埃及，8強又通過加時才擊敗瑞士。

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