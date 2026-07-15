西班牙搞笑守將攻守兼備　古古列拿竟成狂牛旗幟︱世界盃2026

古古列拿（Marc Cucurella）的麥當勞叔叔式爆炸頭造型，令人一見難忘。大把頭髮常常引對手一扯「犯罪」，留下大量有趣影片，而他活潑愛玩的性格，從白禮頓加盟車路士後表露無遺，連向來形象冷酷的高爾彭馬（Cole Palmer），在他面前總是被逗得笑過不停。

這個巴塞青訓產品剛在6月轉投皇家馬德里，來到世界盃決賽周，古古列拿的表現認真唔講得笑，每場助攻助守，水平更勝歷年在英超之時，由淘汰賽階段開始未嘗被任何對手扭過，更幫助球隊4強再勝法國，是西班牙今屆陣中最亮眼一員。



2026世界盃．4強︱麥巴比全場被凍結，古古列拿是關鍵一員。（路透社）

西班牙強矛變神盾 守將古古列拿閃耀2026世界盃

西班牙在兩年前贏得歐洲國家盃，當時富安迪教練大膽以耶馬和尼高拉斯威廉斯兩個小將擔正，憑強大的進攻火力成為歐洲冠軍。今屆賽事兩人狀態大跌，威廉斯已淪後備，耶馬傷癒復出至今尚未重回巔峰，西班牙攻力下滑，富安迪因時制宜，反正有洛迪、法比安雷斯鎮守中場，索性變身最強之盾。

大家意想不到的是，西班牙面對法國強大的攻擊線，一樣能張開羅網，麥巴比、迪比利、奧利斯三大星將在場上無計可施，2：0技術擊倒對方，古古列拿正是箝制「麥總」的一大利器，麥巴比全場只得3次射門，沒有一次命中目標，事實上全隊法國去到比賽81分鐘，才出現首次中框射門。

2026世界盃．4強︱古古列拿的髮型搶眼，今屆賽事他的表現更是亮麗。（路透社）

今夏從車路士轉投皇馬 西班牙國家隊釋放出擊潛能

西班牙今屆世界盃7場比賽，至今只失1球，而古古列拿作為邊路守將，竟由淘汰賽階段開始未嘗被任何對手扭過，狂牛軍團防守力實在非常強大。

不過古古列拿在今屆世界盃最令人驚喜的地方，是他的出擊能力。在西班牙國家隊，富安迪教練更將古古列拿的進攻潛能全面解放。為彌補左路失去尼高拉斯威廉斯的極速威脅，他給予古古列拿殺上前場助攻的自由度，新科皇馬守將在左路的助攻，在對手後場製造混亂，成為西班牙在今屆世界盃一大殺着。

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攻守兼備領西班牙再入決賽

西班牙今屆賽事的進攻火力為人垢病，古古列拿7次為球隊創造機會，錄得2個助攻，並有5次關鍵傳送，是西班牙陣中創造最多重要「餐士」的球員。

面對火力強大的法國，他的任務回歸防守為主，有份成功凍結迪比利、奧利斯和麥巴比三大星將，助西班牙繼2024歐國盃、2025歐國聯後，連續3年在大賽準決賽擊敗迪甘斯領軍的法國隊。

2026世界盃．4強︱古古列拿希望「能如上一代那樣創造歷史」。（路透社）

古古列拿：「我們知道踢出那樣的水平，便會難以被擊敗」

賽後受訪，古古列拿說出西班牙無懼法國一眾猛將的原因：「我們一起奔跑，一起戰鬥，一起進攻，一起防守，我們知道踢出那樣的水平，便會難以被擊敗，今場值得獲勝。」

距離冠軍只差一步，他希望「能如上一代那樣創造歷史」。「他們贏得歐國盃後，隨即贏得世界盃」，西班牙「黃金一代」2008年贏得歐國盃後，2010年首奪世界盃，古古列拿冀能如前輩一樣。