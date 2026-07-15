世界盃2026｜富安迪回擊迪甘斯轟球證水平　高調稱西班牙「世一」

2026世界盃首場準決賽，西班牙以2：0輕取強敵法國，事隔16年後再度殺入決賽，3年內3度在重要大賽凖決賽淘汰法國。

賽後兩軍主帥隔空交鋒，落敗的法國領隊迪甘斯（Didier Deschamps）將矛頭指向主球證，質疑其「未夠班」執法如此關鍵的戰役。對此，西班牙主教練富安迪（Luis de la Fuente）回擊「輸球的人總能找到藉口」，並自豪宣告法國遇上世界上最強的球隊。



法國主帥迪甘斯賽後難掩沮喪，除了承認球隊發揮欠佳，更將輸球矛頭指向來自薩爾瓦多的主球證Iván Barton，「裁判的水平是否足以執法世界盃準決賽」，他認為賽中判罰對法國不利。其中盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）踢中拉明耶馬（Lamine Yamal）被判十二碼，令法國先失一球。下半場耶馬從側後方踢跌麥巴比（Kylian Mbappé），球證未出示黃牌，迪甘斯當場表示不滿，為愛將喊冤。

富安迪不認同迪甘斯說球證偏幫西班牙。（路透社）

面對輸球一方的指控，西班牙主帥富安迪隔空回應迪甘斯，「當事情不如意時，你總能找到藉口。我們也曾遇過裁判判罰不公的情況。至於迪甘斯說法，我不認同。比賽中確實出現了一些非常明顯的越位，也有一些犯規，但我今天不是來討論裁判的，我希望的是我們能夠有所進步。」

西班牙此役攻守兼備，行雲流水的攻勢配合滴水不漏的防線，完全癱瘓了法國的進攻火力。法國4大攻擊手集體迷失，全隊戰至第80分鐘才錄得全場首次射門中目標，足見西班牙的統治力。

西班牙表現令富安迪感到驚艷，「我們一直在進步，一場接一場，一項接一項。這種進步永無止境，能夠展現出這樣的實力非常特別。這並非偶然，而是努力、天賦和犧牲的結果。我們計劃以最佳狀態晉級到這個階段。球員們熱情高漲，對我們的足球水平已經達到了頂峰。」

富安迪用「驚艷」來評價西班牙今場表現。（路透社）

西班牙目前已追和意大利在各項大賽中創下的37場連勝記錄，顯示出繼2010世界盃奪冠後重回巔峰的跡象，富安迪讚揚球隊重拾了當時的精神：「我們知道，這支隊伍不僅僅是球員，而是組成球隊的每一個人，都懷着同樣的熱情，朝着共同的目標努力，我們都是平凡而慷慨的人，我們把共同利益置於個人利益之上。」現在球隊有機會衝擊歷史上第2個世界盃冠軍，富安迪顯得氣定神閒，直言最重要是「好好享受決賽」。