世界盃決賽首設Halftime Show四大巨星單位表演　NowTV料將播足

2026世界盃決賽將首次引入如美式足球超級碗（Super Bowl）式的「半場表演」（Halftime Show），11分鐘的表演環節將會有3大巨星Justin Bieber、Madonna、Shakira，以及韓國男團組合BTS亮相，陣容強大。據了解，香港獨家播放今屆賽事的NowTV將足本播放，惟暫時未知中間會否插播廣告。

可是決賽雙方球員的中場休息時間料由慣常的15分鐘延長至20至25分鐘，再次引發外界熱論，為今屆賽事高度商業化、門票及各類相關消費價格過高的批評浪潮中，再添上新一輪爭議。



世界盃決賽首設的11分鐘表演環節將會有3大巨星Justin Bieber、Madonna、Shakira，以及韓國男團組合BTS亮相。（原圖來源：各表演者IG）

世界盃決賽首次引入Halftime Show 休息時間勢違反球例規定

世界盃決賽將於紐約New Jersey Stadium上演，西班牙已率先晉身決賽，對手會是今晚另一場準決賽阿根廷對英格蘭的勝方。根據球例，足球比賽的半場休息時間「不可超過15分鐘」，然而國際足協（FIFA）勢再次改變慣常做法，首次在半場引入華麗的Halftime Show。

FIFA公布，表演會由Justin Bieber、Madonna、Shakira以及韓國男團組合BTS演出，並由Coldplay主音Chris Martin擔任節目主持人。英國廣播公司（BBC）引述消息人士報道，FIFA建議半場休息延長至20分鐘，另一選項是維持15分鐘，並在期間進行11分鐘的Halftime Show。

參考去年同在美國新澤西舉行的世界冠軍球會盃決賽，賽事同樣設有Halftime Show，表演時間卻長達24分鐘之久，當時演出者包括Coldplay，J Balvin，Doja Cat，Tems及 Emmanuel Kelly共5個演出單位。今次事關世界盃決賽，不知FIFA的時間管理會否把關得較緊。

歐洲冠軍西班牙已率先晉身今屆世界盃決賽。（路透社）

7月20日凌晨1時30分舉行世界盃閉幕禮 決賽3時正開波

決賽在香港時間7月20日凌晨3時上演，在此之前，會先在凌晨1時30分舉行閉幕禮。影星湯告魯斯（Tom Cruise）、歌手Robbie Williams，Nicole Scherzinger，Laura Pausini，以及網紅IShowSpeed均有份演出，並由歌手Jennifer Hudson負責獻唱美國國歌。NowTV 616、618兩台均會在凌晨1時30分開始直播。

NowTV 616、618兩台直播閉幕禮 Halftime Show料播足

據了解，NowTV今次會足本播放世界盃決賽首次的Halftime Show。今屆世界盃開幕禮期間，NowTV曾因沒有直播拉丁天后Shakira的表演引發部分觀眾不滿，本報正向該公司查詢是否落實足本播放決賽的Halftime Show，以及屆時會否中途插播廣告。

然而假如Halftime Show播足全程，意味比賽半場的慣常分析環節或要大為削減。