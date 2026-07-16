世界盃｜安素費南迪斯再獻關鍵球　當年挽留美斯今為偶像分擔壓力

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）在2016年曾經退出阿根廷國家隊，震驚全國人民，當年只得15歲的安素費南迪斯（Enzo Fernandes）在社交網站寫信挽留他的偶像，幸好美斯往後回心轉意。

「我們又未承受過你1%的壓力，我們應如何說服你？」安素在信中寫出。10年後，或許安素仍未體驗過美斯的壓力，但他可為對方分擔，今屆世界盃兩場反勝，這名阿根廷中場皆有進賬，成為偶像的得力左右手。



時間回到2016年，以美斯為首的阿根廷，接連3年在決賽落敗，分別與世界盃、美洲國家盃錦標擦身而過，美斯心灰意冷，決定退出國家隊，「我盡了一切努力，4次決賽都無法贏冠軍，這是心碎的感覺，我的國家隊生涯完了.....」

若然美斯當初真的退出國家隊，卡塔爾世界盃領軍圓夢捧盃將不會實現，美斯在不足兩個月後回心轉意，再次為阿根廷披甲。

美斯距離再捧世界盃只差一步。（路透社）

美斯退出國家隊，震驚全個阿根廷，當年一名小球迷曾經寫信挽留美斯。「我們又未承受過你1%的壓力，我們應如何說服你留下來？當你每天醒來，超過4000萬人要求你做得完美無瑕。就算你天才橫溢，是世上最佳的球員，終歸你也是人，失敗也非你的責任，若我們無法理解，我們應如何說服你留下來？」當年15歲的安素費南迪斯寫下感人的文字，或許當時的他不敢相信，有朝一日能與美斯並肩作戰，甚至一同捧起世界盃。

安素費南迪斯從仰望到分擔。（路透社）

安素費南迪斯2022年入選阿根廷，與偶像美斯做隊友，「這是我的夢想.....」阿根廷今屆世界盃晉級過程荊棘滿途，苦戰過關不是新鮮事，16強一度落後埃及0：2，13分鐘驚天逆轉，安素費南迪斯頂入反勝一球；4強面對英格蘭，阿根廷同樣是落後一方，美斯吸引艾利洛安達臣協防，安素無人看管，再接應美斯的傳送，禁區內一控一射入網，為阿根廷射入關鍵的追平一球，加上拿達路馬天尼斯的頭槌奠勝，完成反勝，晉級決賽。

安素費南迪斯對埃及一仗攻入奠勝一球。（路透社）

（路透社）

安素費南迪斯建功後慶祝，美斯忘形地跳上安素肩膊上慶祝，完場後兩人擁抱。即使安素未能感受美斯的壓力，但他今屆攻入兩球，成為阿根廷主力之一，分擔偶像的壓力，距離再度捧起世界盃只差一步。

美斯忘形地跳上安素肩膊一同慶祝。（路透社）