英格蘭領先一球泊大巴由贏變輸　主帥杜慈：沒有後悔︱世界盃2026

2026世界盃4強，英格蘭在領先一球的優勢下，下半場末段遭阿根廷連入兩球反勝，主帥杜慈（Thomas Tuchel）在球隊領先大好形勢下「泊大巴」，企圖守住勝局，結果比賽形勢逆轉。

戰術受到一致劣評，杜慈聲言「沒有後悔」，強調改踢5後衛，目的「只是為了幫助球員」。



世界盃2026︱英格蘭主帥杜慈。（路透社）

杜慈賽後解釋改踢5後衛原因：「我們只是嘗試幫助球員」

賽後杜慈稱：「我們都很失望，我們非常接近，但入球後變得過份被動，給對手太多機會。我們不能搶得控球權，而且讓對手有太多傳中球、機會和射門。我們曾經很接近，但在入球後未能保持水平。」

杜慈繼上場加時擊敗挪威後，再次怪責球員表現未如理想，他不滿球員踢得被動，然而當英格蘭55分鐘由哥頓開紀錄，杜慈在72分鐘換出這個入球功臣，以守將干沙入替。82分鐘他先後以丹般恩和奧萊利，入替列斯占士和迪格蘭賴斯，3個後備全是守將，結果在85分鐘被阿根廷扳平，繼而在補時2分鐘再失一球。

世界盃2026︱英格蘭到補時6分鐘，才換入拉舒福特和東尼兩個攻擊球員。（路透社）

「我們當然想入第二球，但感覺不到換入進攻球員會有任何幫助」

對於他的臨場調動，杜慈辯稱：「過去幾場比賽我也有作出進攻上的換人，我們只是嘗試幫助球員。我們立即給予對手機會，於是我們決定改踢5後衛，因為空隙實在太大了。」他續說，「他們贏得每次爭頂，一次又一次傳中，於是我們改踢5後衛收窄禁區內的空間，以及加強空中防守力。當我們入球後，而未作出調動前，我們給予對手太多傳中和機會，所以我們只是嘗試去幫助他們。」

「當然，責任在教練身上，當結果不理想，很容易便能指出那是錯誤決定。」當被問到曾否考慮取得第二個入球，杜慈答道：「有，不過當你根本拿不到球，那並無幫助。我們逃不出去。我們當然想入第二球，但我感覺不到換入進攻後備球員會有任何幫助。我們保持4-4-2陣式但變得被動，愈來愈被動。」

世界盃2026︱英格蘭補時2分鐘被拿達路馬天尼斯攻入絕殺球一刻。（路透社）

杜慈強調：「陣式未改變，比賽卻已改變」

「我們搶不到任何控球，我們未能保持控球，因此我認為那並非結構性問題。我們什麼也沒有改變，但比賽已完全改變。」英格蘭補時2分鐘落後1：2，杜慈直至補時6分鐘才以艾雲東尼和拉舒福特兩個攻擊球員，入替守將史東斯和史賓斯。

杜慈諷刺地說：「沒有問題，我明白外間這些討論，今場比賽後出面會有數百萬個更加了解足球的教練。」對於他的調動會否反而為後防帶來更大壓力，他拒絕正面回應：「你可以跟100萬個教練去討論，在球場上我必須作出決定。我分析了這場比賽並以某一種方式去做事，所以那是我的責任。」

世界盃2026︱杜慈的臨場調動受盡劣評。（路透社）

「這一刻，沒有後悔。我們曾經非常、非常接近。」

他揚言：「在這一刻，沒有後悔。球隊已付出一切，而我們曾經非常、非常接近。我們值得領先1：0。我們踢出一場較好的比賽，或許是在種種因素下最好一仗。球隊曾處於上風，我們不能達成目標，但沒有後悔。」

他指出，今仗整場賽事看到球員的鬥志，並總結，今屆賽事從分組賽面對強敵，當中經歷長途跋涉、在高原作戰、剩下10人應戰、在高溫下比賽，「我們克服了每個障礙」。「今天我們已非常接近，因為輸掉關鍵一戰而出局，現在尚未是時候去分析整屆賽事。」