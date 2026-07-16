世界盃球評｜英格蘭領先後龜縮招敗　輸波罪人杜慈與前任無異抵炒

杜慈（Thomas Tuchel）在今屆世界盃首仗對克羅地亞後說，他告訴隊員就算輸都要踢出風格，言猶在耳，這名英格蘭主帥在4強面對阿根廷、一個不能退縮的「宿敵」時，領先一球卻打算在離完場幾乎有30分鐘便開始龜縮，結果英軍以1：2反勝為敗。

杜慈不落鑊，天地不容。



英格蘭今屆首仗清風送爽地以4：2力挫上屆季軍克羅地亞，表現令人眼前一亮，強調進攻的風格與前任修夫基的悶蛋足球，大相逕庭。不過，當時我賽後的一篇球評，雖然肯定杜慈的一些戰術變動，「但若說要向他送上道歉信，或許是快了一點」。

英格蘭今屆首仗力挫上屆季軍克羅地亞，進攻的風格與前任修夫基的悶蛋足球似乎大相逕庭，一度令球迷眼前一亮。（路透社）

儘管以小組首名出線，但英格蘭在32強險勝剛果民主共和國、16強力挫東道主墨西哥，以及8強擊敗挪威，其實都不太有說服力，就是靠陣中雙星哈利卡尼（Harry Kane）與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）連番「閃光」才走到4強，連杜慈自己也說：「如果要說（勝利）方程式，很簡單，就是將哈利（卡尼）與祖迪（比寧咸）放在一起，他倆自然會做好餘下的事情。」

英格蘭晉級之路，只是不斷翻用「卡尼+比寧咸」這條勝利方程式，杜慈其實並無帶出特別戰術思維。（路透社）

杜慈的戰術，就是「哈利 + 祖迪」，今仗好一點是，收起了失誤頻頻的馬度基（Noni Madueke），讓摩根羅渣士（Morgan Rogers）串演右翼；另外速度較快的迪積史賓斯（Djed Spence）則取代尼高奧萊利（Nico O'Reilly）擔任左後衛，公平點說，這兩個用人都有正面作用，史賓斯在左路攻守兼備，羅渣士更於55分鐘右路傳中予安東尼哥頓（Anthony Gordon）搶點射入。

不過，領先一球後，杜慈的戰術偏向保守，上半場寸土必爭的肉搏不見了，改為採取低位防守（Low Block）戰術，甚至中鋒哈利卡尼有時亦退到禁區協防。

「補水暫停」後，英格蘭越縮越後，杜慈更於72分鐘以安斯干沙（Ezri Konsa）入替哥頓，改踢5-4-1全防守陣；10分鐘後，再換入兩米高的中堅丹般恩（Dan Burn）及原司職左閘的尼高奧萊利，打算屯重兵於防線，塞死禁區，守住一球勝果。

補水暫停後杜慈不斷換入高大守衛，防線愈縮愈後，埋下被反勝惡果。（路透社）

然而，阿根廷繼對埃及後，再讓美斯（Lionel Messi）擔任右翼；這名39歲老球王以精準的傳中，發起了一波又一波的攻勢。英格蘭明明身高佔優，但阿根廷幾乎憑麥阿里士打（Alexis Mac Allister）兩度頭槌攻門追平。

英格蘭明明身高佔優，但阿根廷幾乎憑麥阿里士打兩度頭槌攻門追平。（路透社）

英格蘭縮得太後，終自食其果，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在85分鐘接應美斯傳送後，禁區邊施冷箭，皮球直飛遠柱入網。阿根廷扳平後，繼續圍攻，杜慈換人換到中場優勢盡失。到補時階段，美斯右路傳中，英格蘭縱有一堆高大中堅，卻阻止不了身高1.74米的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）近門頂入。

所謂久守必失，到補時階段美斯右路傳中，英格蘭縱有一堆高大中堅，卻阻止不了身高1.74米的拿達路馬天尼斯近門頂入。（路透社）

球證尚未吹響完場哨子，已見阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）露出勝利的微笑。大抵他看到杜慈急就章換入拉舒福特（Marcus Rashford）及艾雲東尼（Ivan Toney）兩員鋒將，又將丹般恩推上前，已屬黔驢技窮。最後幾分鐘的戰情就是，英格蘭胡亂從後場長傳，丹潘恩勉強頂到卻未能組織有效攻勢，而兩名後備兵都幾乎沒有觸球。

簡單總結一句，杜慈就是英格蘭今場的輸波罪人。

杜慈被反超後急就章換入拉舒福特及艾雲東尼兩員鋒將，又將丹般恩推上前，已屬黔驢技窮。（路透社）

從最初挑選陣容時，放棄了高爾彭馬、菲爾科頓、阿歷大山阿諾特等富創造力的球星，杜慈已經惹人非議。足球場是英雄地，如果贏波，就是杜慈的堅持勝利；如果輸波，則是杜慈的偏執致敗。

杜慈從最初挑選陣容時，放棄了彭馬、科頓、阿歷大山阿諾特等富創造力的球星已招人非議﹐如今偏執致會否下台求去？（路透社）

英格蘭在季軍戰能否擊敗法國，已變成WFC的戲碼，球迷關心的倒是，這名二戰後傷得英格蘭最深的德國人，會不會跟對方的主帥迪甘斯合演一場告別賽？反正，哥迪奧拿已在場邊摩拳擦掌，準備就緒。