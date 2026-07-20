世界盃2026｜阿根廷輸波又輸品　柏利迪斯賽後連環擊倒西班牙球員

阿根廷戰至加時以0：1不敵西班牙，無緣衛冕，場上哨子聲一響後，另一戰隨即展開，阿根廷中場柏利迪斯（Leandro Paredes）先後推倒艾利加西亞（Eric Garcia）及加維。



阿根廷球員輸波輸品，其中中場柏利迪斯完場後狂性大發動粗，先後推倒艾利加西亞及加維。（路透社）

阿根廷中場柏利迪斯換邊後入替，這名32歲中場目標明確，增強球隊中場的硬淨度，甫落場從後推跌對方隊長洛迪領黃，柏利迪斯落腳依然強悍，未有因為黃牌而收腳。阿根廷與西班牙戰至加時，最終被費倫托利斯（Ferran Torres）射破大門，阿根廷無緣連續兩屆稱霸世界盃。

阿根廷球員輸波輸品，其中中場柏利迪斯完場後狂性大發動粗，先後推倒艾利加西亞及加維。（路透社）

球證哨子聲一響，阿根廷衛冕夢正式夢碎，完場後兩軍即爆衝突，當中柏利迪斯先推跌艾利加西亞，對方再上前爭論時，柏利迪斯再各對方「叉頸」，阿根廷主帥史卡朗尼與其他工作人員上前調停，同時更多球員加入，當中加維為隊友出頭，柏利迪斯繼續勇武，一手伸向加維的臉部中鼻，再把他推跌，場面一片混亂，雙方更多職球員分隔球員，衝突才得以調停。

阿根廷球員輸波輸品，其中中場柏利迪斯完場後狂性大發動粗，先後推倒艾利加西亞及加維。（路透社）

阿根廷球員輸波輸品，其中中場柏利迪斯完場後狂性大發動粗，先後推倒艾利加西亞及加維。（路透社）

根據現場的《天空體育》記者表示，另一阿根廷球員拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）才是始作俑者，他攻擊準備慶祝的洛迪，其後柏利迪斯介入才引發衝突，這名阿根廷球員賽後領紅。

阿根廷球員輸波輸品，其中中場柏利迪斯完場後狂性大發動粗，先後推倒艾利加西亞及加維。（路透社）

阿根廷球員輸波輸品，其中中場柏利迪斯完場後狂性大發動粗，先後推倒艾利加西亞及加維。（路透社）

阿根廷輸波又輸品，一眾評述員批評阿根廷眾將的舉動，「這是丟人現眼，縱然我喜愛阿根廷球員在場上的熱情，為了勝利而燃燒自己的精神，但這是令人蒙羞的行為。」名宿加利尼維利（Gary Neville）如此說道。「柏利迪斯擊敗2至3名球員，這是球場絕不容忍的事情，就算落敗情緒不好，也不可如此發洩。」另一名宿舒利亞（Alan Shearer）抱相若的看法。

阿根廷球員輸波輸品，其中中場柏利迪斯完場後狂性大發動粗，先後推倒艾利加西亞及加維。（路透社）