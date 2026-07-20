富安迪領西班牙重返高峰　猛料主帥兩年內贏盡歐國盃與世界盃

西班牙在世界盃2026決賽加時1：0擊敗阿根廷，時隔16年再度封王，亦是繼當年一樣，接連勝出歐洲國家盃和世界盃兩大賽事。相對2010年捧盃星光熠熠的「黃金一代」，這代西班牙星味平淡得多，連兩年前贏得歐國盃時極為耀眼、當時得令的耶馬（Lamine Yamal），以及尼高拉斯威廉斯、奧莫、柏迪等，整屆世界盃的表現也大為失色。

2024年西班牙以攻力最強之姿奪得歐國盃，僅兩年後一班前線主力狀態大不如前，卻一樣能在世界盃走到最後，還順利贏得大力神盃，8場賽事只失1球創下奪冠球隊新紀錄。同一班底，成功由強矛轉換成神盾，並同樣踏上頒獎台最高一格，背後全靠65歲的猛料主帥——富安迪（Luis de la Fuente）。



世界盃2026︱西班牙主帥富安迪領軍封王。（路透社）

世界盃2026︱富安迪兩年內把西班牙由強矛改裝成神盾

還記得今屆西班牙在首場分組賽，狂攻下遭首次參賽的佛得角迫和0：0，大家對這支應屆歐洲冠軍的質疑嗎？作為冠軍熱門之一，這場和局可能反而幫助球隊暫時消失在鎂光燈下。世人將注意力集中在最具「冠軍相」的法國，美斯神力再現的阿根廷，以至哈利卡尼、夏蘭特領軍的英格蘭、挪威身上。

西班牙在訓練場默默耕耘，淘汰賽階段的對手奧地利、葡萄牙、比利時、法國4支均為歐洲球隊，除奧地利外全屬頂級勁旅，難度較準決賽另外3隊更高，卻全部順利在90分鐘內過關，既能保留體力，也是實力的表現。

西班牙今屆戰績：

分組賽︱0：0 和 佛得角、4：0 勝 沙特阿拉伯、1：0 勝 烏拉圭

32強︱3：0 勝 奧地利

16強︱1：0 勝 葡萄牙

8強︱2：1 勝 比利時

4強︱2：0 勝 法國

決賽︱1：0 勝 阿根廷（加時）



8戰7勝1和︱得14球、失1球



世界盃2026︱西班牙成功限制美斯的發揮。（路透社）

西班牙先後成功克制麥巴比、美斯兩大射手

西班牙今屆世界盃前線沒有神勇的焦點巨星，大部分時候戰情平平淡淡，經驗老到的富安迪把最好的一切留在最後——去到4強大戰法國，西班牙佈下天羅地網，洛迪、法比安雷斯鎮守中場，加上滴水不漏的防線，尤其是邊路守將古古列拿的神勇，強如麥巴比、迪比利和奧利斯三大星將，面對西班牙竟如孫悟空遇上法海，空有一身好武功而無計可施。

西班牙技術性擊倒獲評為今屆最有「冠軍相」的法國，亦是富安迪領軍下，繼2024歐國盃，去年歐國聯後，3年內第三度在大賽準決賽擊敗迪甘斯帶領的法國。決賽遇上「學生」史卡朗尼領軍的阿根廷，在一場師徒大戰中佔盡上風。美斯今仗跟法國一眾球星在4強對西班牙一樣，完全發揮不出應有水平，事實上，今場美斯連觸球的機會也是寥寥無幾，阿根廷90分鐘法定時間留下0射門的尷尬紀錄，加時直至116分鐘才有首次射門，全場2次起腳均未命中目標，與西班牙20射12中成強烈對比。

世界盃2026︱西班牙主帥富安迪。（路透社）

名氣不及前任安歷基 上任初期曾受質疑

狂牛兵團2008至2012年間兩奪歐國盃並贏得世界盃過後青黃不接，2021年安歷基帶隊入歐國盃4強已是出人意表，2022世界盃西班牙16強出局，安歷基下台，改由連足球行內人都未必識富安迪接手，受到國內球迷質疑。結果富安迪帶領一支陣容星味更淡的西班牙首奪沒有多少人關心的歐國聯；去到2024歐國盃，賽事前依然幾乎無人看好，他領軍一路過關，決賽擊敗英格蘭奪冠。

當時這隊西班牙充滿青春氣息，踢出場場好波，更在西班牙控球主導的基礎上，加入節奏明快的進攻，相對陣容星味更強卻為求贏波而不惜以保守戰術制勝的法國和英格蘭，西班牙贏盡成績與口碑。兩年過去，耶馬決賽周前受傷，一班中前場主力狀態大不如前，進攻不行，富安迪隨機應變，蜀中無大將，奧耶沙巴爾作先鋒，加上後備奇兵馬連奴，以及穩健的防守，最終又一次捧盃而回。

世界盃2026︱西班牙主帥富安迪領軍奪冠。（路透社）

富安迪領西班牙4年奪3冠

從阿拉干尼斯（Luis Aragonés）到迪波斯基（Vicente del Bosque）兩大名帥，以至之後的盧柏迪古（Julen Lopetegui）、希亞路（Fernando Hierro）和安歷基（Luis Enrique），西班牙教頭都是在球員以至教練年代有一定名氣，只有由暫代到坐正及至請辭僅領軍9仗的羅拔摩蘭奴（Robert Moreno）是個例外。

可能大家看慣響噹噹的CV，當2022年世界盃西班牙16強出局、安歷基請辭後4日，富安迪的委任在西班牙本土受到不少質疑。就算領軍贏得歐國盃，來到今屆世界盃賽場，他的知名度相對安察洛堤、迪甘斯、杜慈等名帥還是有大段距離。不過相信今屆世界盃之後，4年內奪得3個冠軍，大概已沒有人不知道他有多麼厲害吧。

富安迪兩年前領西班牙贏得歐國盃。（Getty Images）

球會執教生涯無亮點 轉戰西班牙梯隊與成年隊收穫豐盛

富安迪一身西裝、戴上眼鏡在場邊督師，一臉睿智精光如智者，其實他同是「紅褲子」出身。生於西班牙北部拉里奧哈（La Rioja）自治區阿羅（Haro）市，球員年代在距離阿羅市車程一小時左右的畢爾包由青年軍踢上一隊，之後曾效力西維爾，司職左後衛也能踢左翼，在80年代為畢爾包贏過兩次西甲和一次西班牙盃，可惜未為他帶來名氣。

當上教練由西班牙低組別球隊教起，之後回到西維爾和畢爾包帶青年軍，兩度教畢爾包一隊皆無留下深刻印記，反而其後接手西班牙梯隊，贏盡U19、U21歐國盃，2020東京奧運亦領U23入決賽戰至加時才僅負巴西，甫接手大國腳便贏得2022/23歐國聯冠軍，這是西班牙闊別超過十年首項錦標。

世界盃2026︱西班牙主帥富安迪一身西裝在場邊督師。（路透社）

低調實幹注重紀律

當然大家都不太重視歐國聯，未有因而看重這隊西班牙。富安迪是個默默耕耘型教練，低調實幹，數年前接受網上體育平台《Relevo》訪問時說過：「工作、工作、工作，保持紀律，我常談及價值觀，以及付出努力的能力和承受痛楚，這就是我的餐單。」

他闡釋，「對我來說，運動就是生活的一部分，毋關好與壞。我從小被這樣教育，從有記憶開始已在玩運動，現在我的生活中不能沒有運動。」

兩年前歐國盃富安迪大膽地以當時只得16歲的耶馬（左）和21歲尼高威廉斯（右）在前線擔大旗，今屆世界盃兩人狀態大跌，他一樣能領軍奪冠。（Getty Images）

世界盃冠軍教頭的導師 今屆決賽與徒弟對戰

富安迪兩年前領軍贏得歐國盃前無甚名氣，卻有一班足球界內無人不識徒弟——他曾是2022世界盃阿根廷冠軍教頭史卡朗尼（Lionel Scaloni）、領利華古遜首奪德甲的沙比阿朗素（Xabi Alonso）等一批名氣少帥的導師。史卡朗尼2024年領軍戰美洲盃期間曾稱，「富安迪是我在教練班的導師……他在2017年的課程中幫助了我們很多，他是個偉大的男子。」

史卡朗尼上文提到的，是他為考取歐洲足協專業教練執照（UEFA Pro License）而報讀的課程，同班同學還包括史卡朗尼的阿根廷昔日隊友沙維奧拿（Javier Saviola）及列當度（Fernando Redondo）。富安迪當時曾回應，「我幸運地能執教教練課程，我們教導這個世代的足球員如沙維、沙比阿朗素和魯爾，如今成為教練的昔日足球明星，我有幸能訓練史卡朗尼。」富安迪與史卡朗尼這個高徒惺惺相惜，今屆世界盃在決賽對陣猶如命運圓舞，賽後亦再次深深擁抱。

世界盃2026︱富安迪與史卡朗尼這個高徒惺惺相惜，今屆世界盃在決賽對陣猶如命運圓舞，賽後亦再次深深擁抱。（路透社）

克羅地亞守將不知他是誰 兩年前歐國盃一句：「Who？」成熱話

如果不是史卡朗尼說出來，世人根本不知這層師徒關係，富安迪當時稱：「我們擁有非常好的關係，他是世界冠軍，當然，一開始的時候受到相當質疑，因為有些人說他上任時執教經驗不多。不過他『不幸地』令阿根廷成為美洲及世界冠軍，如今再向另一個冠軍邁進。」

這番話在富安迪口中說出來不無諷刺意味，回看兩年前西班牙在歐國盃分組賽跟克羅地亞同組，有記者向克羅地亞守將加華度爾提及富安迪的時候，他反問一句：「誰啊（Ｗho）」？）再次印證富安迪當時在球圈內確實曾無甚名氣。然而他一再以領軍表現證明自己，曾經受盡質疑，如今已是無人不識的名帥。

西班牙贏得2024歐國盃，富安迪帶領他們再奪世界盃。（Getty Images）

7年前U21歐國盃主力為骨幹

富安迪在培育年輕球員方面尤其有一手，兩年前在歐國盃大膽地以16歲的耶馬（Lamine Yamal）和21歲尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）在前線擔大旗，並以他帶隊贏得2019年U21歐國盃的一班子弟兵——門將烏尼西蒙（Unai Simon）、中場法比安雷斯（Fabian Ruiz）、米基爾馬連奴（Mikel Merino）、前鋒丹尼爾奧莫（Dani Olmo）和奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）為骨幹，再配合莫拉達、洛迪卡斯簡迪和拿樸迪三位星級球員為前中後三線領袖，組成一支活力與經驗兼備又團結的球隊。

今屆世界盃莫拉達未再入選，他索性以奧耶沙巴爾為正選中鋒，主力班底跟兩年前無大變動，無復勇態的威廉斯卻變後備並鮮獲上陣機會。耶馬尚未回復最佳狀態，不過洛迪經歷重傷後的低潮，今屆決賽周愈戰愈勇，加上剛加盟皇馬的守將古古列拿勇悍無比，西班牙由最強之矛，變身最強之盾，一樣能夠置身大賽最後階段。

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「我們面對世上其中一支最佳球隊，但他們要面對世上最佳球隊」

4強挫法國的賽後記者會，富安迪豪言：「我們面對世上其中一支最佳球隊，但他們要面對世上最佳球隊。」這句話看似有點囂張，不過這個冠軍證明他所言非虛。他讚揚麾下球員的努力、團結和天份，「他們令困難的事情看來輕易，具備天份的同時，亦對人生和運動有正確態度。」他希望重新展現2010年西班牙首奪世界盃冠軍時的精神，「我看到一個快樂的更衣室，全國都在支持着我們。從今仗未能上陣的球員賽後自行留下來加操，可見這支球隊的性格。」

他指出，團隊中的球員和職員上下一心，以同樣熱情向着共同目標邁進，「我們只是普通而慷慨的人，同時為共同理想而放下個人利益。」決賽擊敗阿根廷，更令西班牙創下連續38場不敗的新紀錄。

富安迪上任時曾說過，「沒有一個人能對西班牙隊現在和將來的了解多過我，我不是在炫耀，那只是事實」。半年後他領軍贏得歐國聯，繼而再贏得2024歐國盃，今天他率西班牙再登世界之巔，曾經看似高傲自大的一番話，如今事實勝於雄辯。富安迪揚言，這支球隊尚有無窮進步空間，主力陣容中耶馬、古巴斯均只得19歲，富安迪掌帥下，這支西班牙。