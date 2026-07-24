劍擊世錦賽｜港隊佩劍三子爭氣過關　法籍教練冀以成績帶來歡笑

每當佩劍港將奮戰時，劍道後方總有個身影不斷來來回回，總是焦急的模樣，時而歡呼，時而投訴，這個無時停的身影，是港隊佩劍法籍教練Pierre Mione。他的任何情緒盡寫在臉上，被劍道上的一舉一動而牽引。

今日的Pierre，應是喜多於悲，港隊男佩三子晉身正賽圈，當中師兄何思朗反勝15：14晉級後，Pierre的忘情慶祝，甚至比運動員本身更興奮。完成資格賽後，Pierre終鬆一口氣，並歸功教練們及團隊的努力。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤



劍擊世錦賽來到最後一日的資格賽，港隊男子佩劍的何思朗、陳樂熹、何柏霖、李俊林一同出戰，力爭正賽席位，19歲的何柏霖率先過關，小組賽全勝晉級。兩名港隊法籍教練Pierre Mione與Philemon Barruyer未有鬆懈，希望助其餘三名港將晉級。

何柏霖小組賽6戰全勝，直接晉級。（趙子晉攝）

當港將在劍道比賽時，以「緊張大師」形容Pierre並不為過，這名法國教練在場區外觀看賽事時，他總是在周圍踱步，從劍道後方走到另一條劍道的側邊，看一分後又回到原點，來來回回無數次，有時指點隊友，有時走到裁判視時施加壓力。

就算不在督師，Pierre也是緊張大師。（趙子晉攝）

港隊男佩大師兄何思朗擊敗斯洛文尼亞劍手後，惡鬥土耳其的Enver Yildirim，戰情緊湊，在劍道後方指導的Pierre，即使有座位，他也是坐立不安，不斷向後方的教練之一、前港將陳智軒（Cyrus）溝通，七情上面，原來Cyrus收到指令後再以廣東話傳話。思朗今仗中段緊咬比分，末段曾落後12：14，何思朗屏息靜氣，冷靜處理，最後頂住壓力連取3劍，反勝15：14，劍道末端的支持者狂歡。

何思朗反勝取得正賽資格。（趙子晉攝）

Pierre與陳智軒激情相擁。（趙子晉攝）

「今季多次在落後力挽狂瀾，再追到14：14的局面，有贏有輸，我覺得今次要贏，以平靜心態面對關鍵一劍.....」何思朗奠勝後，Pierre第一時間與身旁的陳智軒激動相擁，然後再與思朗慶祝，興奮之情盡寫臉上。接近同時開賽的陳樂熹，重演今年亞錦賽的8強戰，硬撼日本的津森志道，上次一劍飲恨，今次在主場以15：13成功復仇，藉港隊男佩鎖定3席正賽位置，惜李俊林不敵伊朗劍手。

（趙子晉攝）

Pierre的興奮之情盡寫臉上。（趙子晉攝）

Pierre在場地如坐針氈，彷彿每一刻也在着急，幸好最後轉化成燦爛的笑容，Pierre暫時鬆一口氣，他坦言賽前早已預計麾下可創佳績，「我和教練團隊早已料到，我們早前與法國、西班牙、羅馬尼亞等劍手進行集訓，劍手們狀態愈來愈好，我知道他們有能力。」

始終劍擊是格鬥類型的運動，勝負難料，狀況起伏難免，Pierre盛讚港將們將主場壓力轉化成動力，「當家人、朋友、另一半也在場時，難言沒有壓力。Hugo（何柏霖）在首場落後三屆奧運金牌0：4，同樣奮力逆轉；何思朗的對手是國際賽獎牌得主，他在逆境同樣取勝，Royce的對手也是難纏，他們全都打出水準。」Pierre逐一點評港將對手的實力，鉅細無遺。

（趙子晉攝）

Pierre不斷與身後的陳智軒溝通。（趙子晉攝）

在場地中無時停是Pierre的習慣，每一刻也若有所思的他彷彿十分憂心，「不不不，這只是我的壞習慣，有時連Phil（Philemon）都跟不住我，我正在改善當中.....」Pierre暫時離開高壓的劍道，終於開一開玩笑。

即使劍擊是個人運動，在Pierre角度並非如此，他口中一再提及團隊，無論是身邊的Philemon、陳智軒，或者軍醫及其他工作人員，對打出成績同樣重要，「我與Phil相識多年，合作無間，他甚至可以做得比我好；而Cyrus學習能力高，如今換上另一身份，他也是團隊重要的一員，我對他們是200%的信任，大家合作才可慢慢建立更好的成績。」

（趙子晉攝）

港隊男佩獲得三席正賽席位，與男子花劍與女子重劍同是大戶，Pierre坦言任務未完，今天的資格賽只是獲得入場券，他更希望團隊的努力能轉化成實質成績，「香港不止是舉辦比賽的東道主，而是有能力為港人帶來笑容的團隊。」