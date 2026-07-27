劍擊世錦賽｜黎家俊9年後主場換身份出戰　劍道外助舊隊友創佳績

2017年，香港首次舉辦亞洲劍擊錦標賽；相隔9年，香港升級主辦世界錦標賽，當年摘下男子重劍團體銅牌的四子，僅得一個變動，黎家俊退役成為香港隊教練，今次以另一身份參與世錦賽，更現場指導昔日隊友吳浩天，協助對方首度打入世錦賽次圈。

由劍道內走到劍道外，換個身份主場「出戰」，黎家俊坦言壓力更大，與吳浩天再度合作，除了多年培養的默契，還是因為一個信字。

攝影：趙子晉



港隊男子重劍兩子晉身世錦正賽圈，何瑋桁身後是法籍教練Gauthier Grumier，而吳浩天則由退役港將、現任港隊教練之一的黎家俊督師。吳浩天硬仗連場，先鬥巴黎奧運團體金牌成員拿基（David Nagy），晉級後再鬥最終冠軍馬高迪（Lucas Malcotti）。坐在教練席的黎家俊，與熟悉的廣東話向吳浩天面授機宜，不時在逆境說聲加油，兩人合作多年，由隊友到教練及運動員的關係，默契早已培養。

（趙子晉攝）

時間回到9年前，2017年的亞洲錦標賽，黎家俊與吳浩天合力為港隊在團體賽摘下銅牌，今年再回到亞洲國際博覽館，上演另一項國際大賽，昔日三名隊友依然在劍道奮戰，黎家俊才先行換個身份。

9年前亞錦奪銅的港隊男重，如今方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天仍在陣中。（資料圖片／李澤彤攝）

「若然不在香港舉辦的話，或許沒有機會在世錦賽幫手....」黎家俊平時主要照顧青年軍，而成年組通常交由兩名法國教練，今次接過重任，人稱「阿泉」的黎家俊責任比9年前多，「以前做劍手，落場的本份就是做好自己，爭取勝利，勝負都是自己負擔。如今以教練身份督師，壓力大得多，畢竟不是自己落場，昨晚都幾緊張，始終教練感覺上或多或少都有責任，就如阿天當時（對拿基第三節）被追成9：8，當刻有點擔心。」

為了首圈的硬仗，黎家俊與吳浩天研究對手至深夜，大致了解對手的習慣，連指令也在賽前有共識，某些動作要做，某些不做，最後拿下關鍵勝仗，背後也付出不少努力，一心只是為了協助舊隊友。「坐在劍手後方，我的責任就是用盡方法協助他獲勝，就算贏了，不是我個人的功勞，而是整個教練團隊努力的成果。」

（趙子晉攝）

從9年前以隊友身份並肩作戰，9年後換成教練及劍手的角色，正正是這份羈絆，對吳浩天更加重要。「阿天很需要有羈絆的人，也是他信得過的人，或許我在團隊內最適合，畢竟大家相識十多年，很多事情都不用開口，大家也會明白，而我了解他的能力，什麼動作他做得到，適時給予指示，這正正是他需要的。」

（趙子晉攝）

站在劍手身份，以不同的方式與其他運動員較量，理解形勢的切入點大為不同，「之前做運動員通常從自己角度出發，好多戰術、動作做不到，自己給予自己很多限制。如今做教練卻是相反，更顧全大局，反倒是有好東西可做，其實選擇往往被想像多。」

由平時指導青年軍，今次指導富有經驗的吳浩天，他採取的方法也有不同，「阿天打很多年劍，自己對劍擊有獨有的理解，我只是輔助的角色，適時提供我的看法、意見，終於決定權落在他手上，平時與小將又是另一套。」